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A derrota para o Atlético reabre a ferida

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Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, disparou duras críticas contra a diretoria do clube, com foco no diretor esportivo Jason Wilcox, após a derrota por 2 a 0 diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, na terça-feira.

Martínez afirmou que a diretoria falhou em reforçar o time de forma suficiente durante a janela de transferências de verão, dando a entender que a equipe (atualmente) não está no nível de competir na Liga dos Campeões.

O United sofreu sua terceira derrota em cinco partidas contra o time de Diego Simeone e, com o técnico Michael Carrick vencendo apenas uma das últimas sete partidas, aumenta a pressão sobre o ex-meio-campista para salvar seu cargo.

Mas o zagueiro argentino disse que o escrutínio deve recair sobre os dirigentes acima de Carrick ou dos jogadores, por não terem investido durante o verão.

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O Manchester United gastou apenas 150 milhões de libras esterlinas em novas contratações — uma quantia bem menor do que a desembolsada por seus rivais do "Big Six".

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Segundo o que foi divulgado pela ESPN, Martínez declarou à Amazon Prime após a partida em Madri: "Muito ruim. Muito ruim. Eu tenho que me controlar muito, mas às vezes isso é um reflexo da situação do nosso clube no momento".

E prosseguiu: "Fizemos uma grande temporada no ano passado, e agora esperamos mais, e a chegada de mais jogadores para a disputa, porque muitas equipes também estão trazendo muitos jogadores. O Atlético tem um grande time e mereceu a vitória".

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Ele reforçou: "Espero mais investimento. 100%. Espero mais do nosso diretor (Jason Wilcox). Tenho que ser honesto, como jogadores temos que nos esforçar mais, mas também é importante que, quando você monta um time forte, esteja preparado para uma noite como esta".

Quando questionado sobre a pressão sobre Carrick, Martínez apontou diretamente para os dirigentes de Old Trafford ao falar sobre quem deveria responder às perguntas.

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E disse: "Você não pode seguir trocando o treinador, e depois trocar e trocar de novo. E quanto aos (outros dirigentes)? — e olhou para cima — Não posso dizer mais nada".

Ele explicou: "Hoje é fácil apontar o treinador, é fácil apontar os jogadores, mas também temos que olhar para outros lados (aponta para cima). (Carrick) está fazendo o máximo que pode. Cada temporada é diferente. Você não pode continuar com a mesma abordagem que seguiu na temporada passada".

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E acrescentou: "Os adversários sabem todos os detalhes sobre você e, se você não mudar seu estilo na próxima temporada, será um grande problema. Na temporada passada fizemos tudo, construímos a base para formar um time incrível. É irritante e decepcionante vir até aqui e não ver meu time tentando alcançar um resultado incrível".