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O capitão da França, Kylian Mbappe, deixou para trás um período difícil e está totalmente focado em seus próximos compromissos pela seleção. Seu companheiro de equipe no Real Madrid, Ibrahima Konate, afirma que o atacante se recuperou bem da recente decepção com a Bola de Ouro e da forte reação negativa a comentários polêmicos feitos na China.

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Mbappe retorna à seleção da França

Mbappe voltou oficialmente à seleção da França para os próximos jogos da Liga das Nações. O capitão da seleção perdeu as últimas três partidas de seu país por causa de uma lesão, mas agora está totalmente preparado para liderar o ataque contra Itália e Turquia.

O atacante de 27 anos passou por um período surpreendentemente turbulento dentro e fora de campo. Konate, porém, afirma que seu companheiro na seleção e no Real Madrid deixou para trás as dificuldades recentes.

Konate elogia jogador fundamental do Real Madrid

Mbappe terminou recentemente em segundo lugar, atrás do capitão da Inglaterra, Harry Kane, na votação da Bola de Ouro. Não conquistar o prestigiado prêmio individual foi, sem dúvida, um golpe, mas Konate afirma com convicção que o atacante continua em ótima forma e com o ânimo elevado.

“Ele está muito bem mentalmente; dá para ver isso pelos jogos recentes”, explicou Konate, segundo a Reuters. “Ele tem sido decisivo. É absolutamente fundamental para nós em Madri.”

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Superação da recente polêmica fora de campo

Além da decepção na Bola de Ouro, Mbappe enfrentou uma forte reação negativa na China após fazer referência a um meme na internet que mostrava seu rosto sobre uma imagem de Mao Zedong, líder fundador da China moderna. Ele foi obrigado a pedir desculpas pelas declarações, que levaram várias marcas a encerrar imediatamente suas parcerias comerciais com ele. Além disso, os jogos do Campeonato Espanhol foram completamente retirados da programação da emissora estatal CCTV. Apesar dessa enorme distração fora de campo, Konate acredita que o campeão mundial reagiu à sua maneira habitual.

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“Ele é competitivo, então é claro que não ganhar a Bola de Ouro quando achava que tinha uma chance é difícil”, acrescentou Konate. “Mas, no dia seguinte, ele estava totalmente concentrado no treino.”

Foco se volta para os desafios da Liga das Nações

Mbappe agora tentará responder em campo quando a França retomar sua campanha na Liga das Nações. A seleção se prepara para confrontos decisivos contra Itália e Turquia, nos quais se espera que seu capitão tenha impacto imediato.