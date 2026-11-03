Astro do Napoli, Scott McTominay volta à seleção da Escócia para jogos de tudo ou nada na Liga das Nações

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O técnico da Escócia, Sebastien Pocognoli, ganhou um reforço importante antes da última pausa para jogos de seleções do ano com o retorno de vários jogadores-chave. O meio-campista de grande força física Scott McTominay foi incluído na lista de 26 convocados para os dois próximos jogos da Liga das Nações.

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McTominay retorna após procedimento cardíaco

A notícia mais importante para a torcida da Escócia é a convocação de McTominay, que volta à seleção após um procedimento cardíaco bem-sucedido. O meio-campista do Napoli rapidamente recuperou sua melhor forma na Itália e não mostra sinais de falta de ritmo enquanto a Escócia se prepara para dois jogos que definirão sua posição na atual campanha da Liga das Nações da Uefa. Sua presença acrescenta a força física de que a equipe precisava e uma ameaça de gols no meio-campo. McTominay já marcou quatro gols em sete partidas desde sua recuperação, o que ressalta sua importância para a seleção.

Quem também retorna ao elenco é o atacante Che Adams, do Torino, que ficou fora da convocação anterior por uma lesão no adutor. Adams vive grande fase na Serie A, e sua volta dá a Pocognoli mais opções no ataque. O treinador espera que Adams comande o setor ofensivo com a mesma intensidade que tem mostrado na Itália, especialmente diante da importância do próximo jogo em casa contra a Macedônia do Norte e da viagem à Suíça.

Robertson busca recorde de Dalglish

Embora os retornos dominem as manchetes, o capitão Andy Robertson está prestes a fazer história. O lateral do Tottenham Hotspur chegou recentemente à marca de 101 jogos pela seleção, tornando-se apenas o segundo jogador da equipe masculina a alcançá-la, ao lado do lendário Sir Kenny Dalglish. Se Robertson entrar em campo nas duas partidas desta Data Fifa, chegará a 103 jogos e se tornará oficialmente o jogador com mais partidas pela seleção masculina da Escócia na história.

A liderança de Robertson será posta à prova enquanto a Escócia enfrenta um caminho difícil na Liga B. A equipe está em uma situação na qual duas vitórias são quase certamente necessárias para garantir uma vaga nos playoffs de acesso. Ryan Christie, do AFC Bournemouth, também se aproxima de uma marca pessoal: o meio-campista chegará ao 75º jogo pela seleção se atuar em qualquer uma das duas partidas programadas para este mês.

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Uma novidade e ausências importantes

Pocognoli manteve, em grande parte, o grupo que participou da última rodada de jogos, mas trouxe uma novidade para a seleção principal. James Penrice foi recompensado por suas atuações versáteis no Rangers, onde jogou tanto na defesa quanto no meio-campo. Sua convocação oferece flexibilidade tática à comissão técnica, que busca o equilíbrio entre solidez defensiva e criatividade no ataque.

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No entanto, a lista também tem baixas. O defensor Scott McKenna, peça importante da equipe, e o experiente meio-campista Kenny McLean ficam fora por lesão, deixando lacunas que o também retornante Kieran Tierney deverá ajudar a preencher. Segundo a Federação Escocesa de Futebol, o elenco foi reduzido a 26 jogadores, uma pequena diminuição em relação aos 28 convocados anteriormente.

Os cenários para o acesso na Liga das Nações

O objetivo da Escócia é claro, mas difícil. Após resultados variados na última Data Fifa, incluindo uma vitória sobre a Macedônia do Norte e uma decepcionante derrota em casa para a Eslovênia, a pressão por bons resultados aumentou. É provável que sejam necessários pelo menos quatro pontos para manter vivo o sonho de subir à Liga A. Qualquer resultado inferior pode deixar a equipe preocupada com as posições de rebaixamento.

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O primeiro desafio será contra a Macedônia do Norte no Barclays Hampden, onde se espera que a torcida tenha um papel importante. Depois do confronto em casa, a seleção viajará para enfrentar uma forte equipe da Suíça.

Lista completa de convocados da Escócia

Goleiros: Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford).

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Defensores: Luis Binks (Brondby IF), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Torino), James Penrice (Rangers), Andy Robertson (Tottenham Hotspur), Kieran Tierney (Celtic), Stephen Welsh (Swansea City).

Meio-campistas: Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Josh McPake (Heart of Midlothian), Scott McTominay (Napoli), Kristi Montgomery (Blackburn Rovers).

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Atacantes: Che Adams (Torino), Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Sevilla).