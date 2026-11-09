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O técnico de Portugal, Jorge Jesus, convocou pela primeira vez o defensor Flavio Nazinho, do Monaco, para a seleção principal, visando aos próximos dois jogos da Liga das Nações. O jovem lateral-esquerdo chega para reforçar o elenco nas últimas partidas da fase de grupos, contra Dinamarca e País de Gales.

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Jesus convoca destaque do Monaco

Portugal incluiu oficialmente Nazinho no elenco para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações. O jogador de 23 anos, que tem atuado com regularidade na Ligue 1 nesta temporada, foi convocado por Jesus para os confrontos contra a Dinamarca, em 14 de novembro, e o País de Gales, três dias depois. A convocação representa um marco importante para o defensor, que já defendeu seu país em várias categorias de base, mas nunca pela seleção principal.

O anúncio foi divulgado inicialmente pelo Monaco, que confirmou que sua contratação de verão se apresentaria imediatamente à seleção. Nazinho teve um início produtivo na França após deixar o Cercle Brugge e se firmou como uma opção confiável pelo lado esquerdo.

Destaque do Monaco mira a Copa do Mundo

A convocação chega em um momento decisivo, quando Portugal busca garantir a liderança do Grupo 4 da Liga A, no qual tem uma confortável vantagem de seis pontos sobre a Dinamarca, segunda colocada. Ao falar sobre suas ambições no início deste ano, Nazinho deixou claro o quanto essa oportunidade significa para ele.

“É um sonho, com certeza! Mas não sou do tipo que gosta de apressar as coisas. Quero dar um passo de cada vez. Ir para o Monaco já é um grande passo. Acima de tudo, quero aproveitar a oportunidade de jogar aqui e mostrar minhas qualidades. E, quem sabe, talvez disputar a próxima Copa do Mundo [2030]”, afirmou o defensor.

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Lesão obriga a mudança tática

A chegada de Nazinho à seleção principal parece ser uma resposta direta às preocupações com a condição física de Nuno Tavares. O defensor da Lazio era o único lateral-esquerdo de origem na convocação inicial de Jesus, mas precisou deixar o jogo contra o Napoli no intervalo, no domingo. Gennaro Gattuso, técnico da Lazio, revelou depois que Tavares já enfrentava problemas físicos antes mesmo do início da partida, deixando à comissão técnica da seleção poucas alternativas além de buscar outra opção.

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A Federação Portuguesa de Futebol deve dar mais informações sobre a gravidade da lesão de Tavares, mas a convocação de Nazinho sugere que o jogador da Lazio não estará disponível para os próximos jogos. Para Jesus, a situação traz o desafio de manter o equilíbrio defensivo, embora o jogador do Monaco chegue em ótima fase. O jovem defensor encontrará no elenco um rosto conhecido: Bernardo Silva, ex-destaque do Monaco que continua sendo uma peça central da seleção.

Ascensão rápida do Sporting CP à Ligue 1

A trajetória de Nazinho até a seleção principal foi marcada por evolução constante e uma capacidade de adaptação impressionante. Formado na renomada base do Sporting CP, ele disputou 11 partidas pela equipe principal do clube de Lisboa antes de buscar mais oportunidades de jogo em outro lugar. Acabou chamando a atenção no Cercle Brugge, da Bélgica, onde suas atuações enérgicas lhe renderam uma transferência de destaque para o Stade Louis II na recente janela de transferências de verão.

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Desde que chegou ao principado, ele não demorou a deixar sua marca no futebol francês. O defensor já marcou um gol e deu duas assistências em 14 partidas por todas as competições na temporada 2026/27. Seu primeiro gol pelo clube veio justamente em um confronto importante contra o Paris Saint-Germain, mostrando que tem personalidade para grandes jogos.