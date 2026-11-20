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O zagueiro Strahinja Pavlovic, do Milan, surpreendeu ao avaliar seu ex-treinador Sergio Conceicao, comparando as rígidas medidas disciplinares dele às de um ditador. Embora tenha dito que gosta do técnico, o jogador da seleção sérvia revelou uma série de regras rigorosas que regiam o cotidiano do elenco.

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Declarações surpreendentes sobre o comando de Conceicao

Pavlovic deu um relato surpreendente sobre a vida sob o comando de Conceicao no Milan e descreveu a abordagem do treinador como extrema. O zagueiro sérvio não poupou palavras ao falar das rígidas regras disciplinares impostas pelo técnico português, que incluíam proibições alimentares específicas e um código de vestimenta rigoroso nos treinos. Pavlovic revelou que o elenco era submetido a uma vigilância intensa, com o treinador monitorando até as atividades dos jogadores fora de campo.

"Conceicao proibiu Nutella e, desde então, não podemos mais consumi-la. Ele é um cara legal, gosto dele, mas tinha métodos duros, 'semelhantes aos de Hitler'. Quando viajamos para uma partida, nós nos separamos no hotel. Os jogadores ficam entre si, e todos os demais ficam de fora. O uso de caneleiras é obrigatório nos treinos, seja com temperaturas abaixo de zero ou de 35 graus. Elas têm de estar lá", disse o zagueiro ao podcast sérvio SS Calcio, segundo o La Gazzetta dello Sport.

O jogador de 25 anos explicou ainda que o treinador usava uma rede de informantes para acompanhar a vida social do elenco. "Três dias antes de uma partida, alguns jogadores foram a um show e ficaram lá até as 23h. Ele tinha auxiliares, ou espiões, que contaram a ele, e fez tanto alarde que, na partida seguinte, nenhum daqueles cinco ou seis jogadores pôde entrar em campo", explicou Pavlovic.

Demonstração de autoridade e evolução tática

Além da vigilância e das restrições alimentares, Pavlovic contou um episódio dos primeiros dias de Conceicao no San Siro que deu o tom de sua liderança. Segundo o zagueiro, o treinador deixou de propósito toda a direção do clube esperando para afirmar sua autoridade sobre o elenco. Foi uma atitude calculada para garantir que todos no clube entendessem, desde o início de sua passagem, quem comandava os assuntos do time principal.

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"Na primeira reunião dele como treinador do Milan, chegou quarenta minutos atrasado. Todos os jogadores e a direção estavam esperando por ele. Ele estava em sua sala. Queria que todos entendessem quem mandava. Fez isso de propósito", acrescentou o zagueiro.

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O efeito Allegri sobre Pavlovic

O ex-jogador do RB Salzburg logo comparou essa experiência ao aprendizado tático proporcionado por Massimiliano Allegri. Embora tenha chegado à Itália com atributos físicos como velocidade e força, Pavlovic admitiu que precisou aprender na prática os detalhes da arte de defender. Ele atribuiu ao atual treinador do Napoli o mérito de preencher a lacuna entre seu talento bruto e as sofisticadas exigências táticas da primeira divisão italiana, que os jogadores locais aprendem desde cedo.

"Foi sob a orientação dele que mais evoluí desde que cheguei à Itália. Como zagueiro, tenho boa velocidade, força e capacidade de sair jogando. Também consigo avançar e marcar gols, mas a parte tática sempre foi uma fraqueza minha. Só aprendi o básico quando cheguei ao time principal do Partizan. Considerando a forma como os italianos enxergam o futebol, eu estava um pouco atrás, já que os jogadores deles começam a aprender certos conceitos desde muito jovens."

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Duelo com os principais atacantes da Serie A

Ao falar dos desafios de atuar em uma das ligas mais defensivas do mundo, Pavlovic citou os atacantes que mais lhe deram trabalho. Ele destacou o duelo físico contra Romelu Lukaku e a variedade de recursos dos jogadores da Inter Marcus Thuram e Lautaro Martinez. O sérvio observou que não há margem para erro diante de finalizadores desse nível, o que exige concentração total durante os noventa minutos, no clássico e em outras partidas.

"Fisicamente, o teste mais difícil foi, sem dúvida, contra Romelu Lukaku. Mas também Marcus Thuram: ele é forte, rápido e muito bom com a bola nos pés. Com Lautaro, por outro lado, é preciso ter muito cuidado dentro da área: se você não ficar colado nele, ele marca. Não dá para deixar nenhum espaço", observou.