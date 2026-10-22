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O Bayern de Munique está preocupado com a condição física de Luis Diaz após o ponta sofrer um problema durante o confronto com o Arsenal pela Champions League. O colombiano entrou como substituto no segundo tempo, mas precisou deixar o campo pouco antes do apito final na Allianz Arena.

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Substituição no fim do jogo gera preocupação com lesão

O gigante alemão empatou em 2 a 2 com o Arsenal em uma partida disputada na noite de terça-feira, mas o resultado ficou em segundo plano diante da preocupação com seu atacante de destaque. Diaz começou no banco de reservas e entrou aos 68 minutos no lugar de Ismael Saibari, enquanto Vincent Kompany buscava o gol da vitória. No entanto, sua noite terminou antes do previsto: ele precisou ser substituído aos 90 minutos e deixou o campo visivelmente frustrado.

Diaz foi visto sentado no gramado nos momentos finais da partida e indicou à equipe médica que não podia continuar devido a um desconforto muscular. A situação segue sendo motivo de discussão entre os dirigentes do Bayern, já que o ponta vinha lidando com um pequeno problema físico antes do confronto europeu. A decisão de colocá-lo em campo agora é questionada, especialmente porque ele não conseguiu completar os 20 minutos restantes da partida.

Diaz afasta temor de ausência prolongada





Getty Images

As cenas preocupantes em campo lançaram uma sombra imediata sobre a partida e deixaram companheiros de equipe, membros da comissão e torcedores apreensivos com a gravidade da lesão. A preocupação coletiva, porém, deu lugar ao alívio quando o jogador de 29 anos foi visto saindo do estádio por conta própria, com uma postura tranquila e otimista que contrastava com a aflição inicial em campo.

Em entrevista ao Sky Sport nas primeiras horas da manhã de quarta-feira, o jogador procurou afastar os temores que ainda restavam e tranquilizou os torcedores ao afirmar que não é “nada grave”. Confiante em uma recuperação rápida, acrescentou que espera voltar a jogar após apenas alguns dias de descanso.

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Kompany manifesta preocupação como técnico

Kompany admitiu que a situação médica não era a ideal, especialmente pela recorrência do problema. Ao falar com a imprensa pouco depois do apito final, o técnico belga demonstrou certa apreensão com a condição de seu influente ponta. Ele observou que ainda não havia conversado detalhadamente com o jogador, mas que os sinais eram um tanto preocupantes.

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“Nossa comunicação não foi uma conversa longa. Espero que não seja nada grave. Mas, quando acontece pela segunda vez, você sempre fica um pouco preocupado”, explicou Kompany à DAZN.

Antes mesmo de a partida contra o Arsenal começar, Kompany havia deixado claro que Diaz não estava com 100% de sua condição física. O técnico revelou que o jogador havia perdido partes dos treinos, mas queria muito contribuir na Champions League. “Ele não treinou a 100%, mas disse nesta manhã: ‘Treinador, quero estar lá e gostaria de jogar’. É bom para nós que ele possa ficar no banco. Ele pode ter um papel e provavelmente terá, se se sentir bem durante o aquecimento”, afirmou Kompany antes do início da partida.

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Impacto na sequência de jogos do Bayern

Getty Images

O Bayern agora aguarda com apreensão para ver como Diaz responderá ao tratamento nas próximas 48 horas. Com a disputa pelo título da Bundesliga se intensificando e mais jogos europeus pela frente, perder um jogador de sua qualidade seria um golpe significativo para os planos táticos de Kompany. O elenco já atravessa um período de muitos jogos, e as opções para as pontas serão postas à prova se o colombiano precisar ficar afastado.

Embora a avaliação do próprio jogador tenha sido positiva, o departamento médico provavelmente fará novos exames de imagem para garantir que não haja danos de longo prazo. O clube espera que a previsão de Diaz de uma recuperação rápida se confirme, enquanto busca aproveitar o embalo das atuações recentes.