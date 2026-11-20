Compartilhar Siga GOAL no Google

Harry Kane chegou ao topo do futebol mundial após conquistar a Bola de Ouro de 2026, depois de uma temporada histórica pelo Bayern de Munique. O capitão da Inglaterra falou sobre os jogadores que o inspiraram ao longo da carreira e as nuances táticas que definem seu estilo de jogo decisivo.

Publicidade

Admiração por um ídolo do Real Madrid

Após conquistar a 70ª Bola de Ouro em Londres, Kane expressou sua profunda admiração pelo também artilheiro Karim Benzema. O capitão da Inglaterra, que chegou ao topo do esporte aos 33 anos, vê semelhanças com seu próprio jogo na maneira como o ex-astro do Real Madrid revolucionou o papel do centroavante moderno. O atacante do Bayern de Munique destacou que a temporada histórica do francês em 2022 deixou uma marca duradoura em sua forma de jogar.

Ao falar sobre as semelhanças entre seus estilos, o capitão da Inglaterra elogiou o atacante veterano. "Karim é um jogador incrível. Sempre fui um grande admirador dele", disse ao Foot Mercato. "O que ele fez pelo Real Madrid em 2022 foi realmente impressionante. Ele tem essa capacidade de recuar até o meio-campo e jogar quase como um camisa 10, de ditar o ritmo da partida e, ao mesmo tempo, chegar à área no momento perfeito."

Grandes jogadores que pensam o jogo da mesma forma

Kane deixou de lado as diferenças físicas para destacar a inteligência de jogo que os dois atacantes têm em comum. O artilheiro ressaltou que, embora seus perfis atléticos possam ser diferentes, eles pensam o jogo da mesma forma. Para Kane, as verdadeiras semelhanças em campo estão na inteligência de jogo de alto nível, na capacidade natural de aproveitar os espaços e na disposição de ajudar os companheiros de equipe.

Ambos dominaram essa evolução do papel tradicional do centroavante no mais alto nível. "Temos características físicas um pouco diferentes, mas, em termos de inteligência de jogo, capacidade de encontrar espaços e vontade de ajudar os jogadores ao nosso redor, vejo claramente muitas semelhanças no nosso futebol. Nós dois mostramos que nem sempre é preciso estar na área para marcar gols", acrescentou o atacante.

Publicidade Publicidade

O segredo da temporada de 73 gols de Kane

A evolução de Kane na Allianz Arena o levou a recuar mais do que nunca, muitas vezes atuando como o principal responsável por organizar as jogadas para os pontas velozes do Bayern. Essa mudança tática foi o fator decisivo para seus números recordes na temporada passada, quando marcou 73 gols em todas as competições. Ao sair da zona tradicional do centroavante, ele cria um dilema para os defensores: acompanhá-lo e deixar espaço às costas ou permanecer na posição e dar a ele tempo para encontrar um passe ou arriscar um chute de longe.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

"No meu caso, tenho mais oportunidades quando recuo, porque não sou marcado de perto. Os gols surgem porque recuo e a jogada se desenvolve. Passo a atuar como um camisa 10 e, quando o bloco adversário recua, chuto da entrada da área, o que é uma das minhas grandes qualidades. A temporada passada foi o melhor exemplo: marquei 73 gols, quase o dobro do que havia marcado em qualquer outra temporada", observou Kane.

Em busca de mais títulos

Apesar de ter chegado ao topo individualmente, o atacante continua em busca de títulos coletivos . Embora admita que gostaria de conquistar uma segunda Bola de Ouro, seu foco principal continua sendo vencer títulos por clube e seleção. Depois de ficar sem o título da Champions League na temporada passada, após uma eliminação apertada na semifinal diante do Paris Saint-Germain, Kane está determinado a levar o Bayern de Munique à conquista do troféu desta vez.

Publicidade

"É claro que eu adoraria ganhar outra Bola de Ouro, mas sei que há muitos outros grandes jogadores que também têm chances", admitiu Kane ao ser questionado sobre futuros prêmios individuais. "Mas ainda há muitos títulos que eu gostaria de conquistar, como a Champions League com o Bayern e, obviamente, um título com a Inglaterra."