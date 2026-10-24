Astro do Barcelona, Rodri está pronto para estrear no El Clásico, mas alerta companheiros sobre revanche antes do duelo com o Real Madrid

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Rodri está pronto para assumir o protagonismo enquanto o Barcelona se prepara para enfrentar o Real Madrid neste domingo, em um El Clásico de grande importância. O jogador da seleção espanhola alertou seus companheiros para uma forte reação dos rivais, que querem retomar a supremacia no maior confronto do futebol mundial.

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Uma estreia dos sonhos no palco mundial

Rodri está entusiasmado com a perspectiva de disputar seu primeiro El Clásico. Para ele, a rivalidade histórica é o maior palco a que um jogador profissional pode aspirar. De volta ao futebol espanhol após uma passagem repleta de títulos pelo Manchester City, Rodri sabe bem o peso que esse confronto tem no mundo inteiro. Para o espanhol, não se trata de apenas mais um jogo, mas de um momento em que os olhos de todos os torcedores estarão voltados para o campo.

“É uma grande alegria voltar ao futebol espanhol e viver um clássico, pelo que ele representa em nível mundial. Uma das desvantagens que jogadores que passaram pela Premier League, por exemplo, tiveram é não serem tão valorizados nem terem o impacto que podem ter em La Liga. Tive a sorte de poder voltar e disputar partidas como esta, que colocam você na vitrine do mundo. O mundo para para assistir ao clássico. Esperamos que tudo corra bem”, explicou em entrevista à DAZN, reproduzida pelo Mundo Deportivo.

Respeito ao efeito Mourinho

No caminho do Barcelona está um Real Madrid comandado por Jose Mourinho, treinador cuja disciplina tática e postura combativa são bem conhecidas pelo clube catalão. Rodri não subestima o desafio imposto pelo técnico português e destaca a capacidade singular do ex-comandante de Chelsea e Inter de transformar a mentalidade de seus jogadores. O meio-campista espera enfrentar um adversário de jogo físico e muito organizado quando as equipes entrarem em campo neste fim de semana.

“Mourinho é um treinador com muita personalidade, tem influência decisiva nas equipes pelas quais passa e uma filosofia muito definida. Ele sempre eleva o nível competitivo de sua equipe”, observou Rodri.

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Cuidado com um Real Madrid ferido

O histórico pode favorecer o Barcelona antes deste confronto, mas Rodri alertou os companheiros para que não se acomodem. O desempenho recente do Real Madrid no clássico tem ficado abaixo do esperado, e o meio-campista acredita que isso torna o rival muito mais perigoso. Um gigante ferido costuma reagir com mais agressividade, e ele espera que o Real Madrid entre com tudo contra sua equipe para tentar encerrar a má sequência no confronto.

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Sobre a postura dos rivais, acrescentou: “Eles têm um estilo de jogo diferente do nosso, mas o espírito competitivo está sempre presente, ainda mais em partidas dessa natureza. Por isso, esperamos um Real Madrid que venha com tudo. Dos últimos seis ou sete clássicos, acho que eles venceram um, então estarão em busca de revanche.”

Reação após os tropeços na Europa

O Barcelona chega à partida após um resultado frustrante na Champions League contra o Paris Saint-Germain, mas o elenco segue concentrado no desafio que tem pela frente. Rodri afirma que as dificuldades recentes nas competições europeias não abalaram o grupo e que os objetivos nas competições nacionais continuam sendo a prioridade. A capacidade de reagir a uma derrota é o que define os campeões, e o elenco está determinado a mostrar sua força diante de seu maior rival.

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“É verdade que vimos daquele tropeço em Paris, mas estamos com a mentalidade intacta e com vontade de continuar fazendo as coisas bem”, concluiu Rodri.