Manchester United mira contratação de Fermin
O Manchester United intensificou a busca por reforços para o meio-campo, e Fermin teria chegado ao topo de sua lista de desejos. O clube inglês admira há muito tempo o jogador da seleção espanhola, cuja versatilidade e capacidade de marcar gols vindo do meio-campo fizeram dele um dos jovens talentos mais empolgantes do futebol europeu. Em busca de reformular o elenco, o time da Premier League havia identificado o jogador formado em La Masia como um dos principais alvos para as próximas janelas de transferências.
No entanto, o Manchester United terá uma tarefa enorme para tirar o jogador da Catalunha. Apesar do apelo de Old Trafford e do poder financeiro da Premier League, Fermin não demonstrou interesse em se transferir para o exterior. Seu prestígio cresceu ainda mais após uma atuação dominante contra o Alaves, na qual mostrou mais uma vez por que é considerado indispensável ao projeto esportivo atualmente liderado pelo Barcelona.
Fermin reafirma desejo de ficar no Barcelona
Ao comentar as especulações sobre uma possível transferência para a Premier League, Fermin tratou rapidamente de descartar qualquer possibilidade de saída. Após uma atuação que lhe rendeu o prêmio de melhor em campo, o meio-campista deixou claro que quer permanecer no Barcelona. A posição categórica do jogador provavelmente obrigará o Manchester United a procurar outras opções para reforçar o meio-campo.
“Não presto atenção nesse tipo de notícia. Quero ficar no Barcelona pelo maior tempo possível e espero encerrar minha carreira neste clube”, afirmou, segundo o Mundo Deportivo.
Meio-campista brilha em goleada
As especulações sobre uma transferência surgem após uma atuação individual dominante de Fermin na goleada do Barcelona sobre o Alaves. O jogador de 23 anos foi o principal responsável pela vitória, com um belo gol e duas assistências para Raphinha, ajudando a garantir os três pontos. Sua influência em campo foi tão grande que ele foi eleito o melhor da partida sem dificuldade, reforçando a confiança de Hansi Flick em suas capacidades.
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Ao avaliar o desempenho da equipe, o meio-campista disse que o elenco conseguiu superar um período difícil e reencontrar sua melhor forma. “Fizemos uma boa partida, voltamos a nos encontrar, conseguimos recuperar nossa identidade e nosso verdadeiro nível. Agora precisamos continuar jogando assim”, explicou.
Exigências táticas de Flick e desgaste do elenco
Apesar do protagonismo, Fermin admitiu que a intensidade do sistema de Flick começa a cobrar um preço físico. Nos minutos finais da partida contra o Alaves, o meio-campista estava visivelmente exausto, mas recebeu a orientação de continuar em campo apesar do cansaço para preservar a organização da equipe. Essa abordagem de alta intensidade se tornou uma marca do jogo do Barcelona nesta temporada e exige o máximo de cada jogador em campo durante os 90 minutos.
Ao revelar uma conversa à beira do campo com Flick, Fermin contou quais instruções recebeu enquanto tentava recuperar o fôlego. “Flick me disse, embora soubesse que eu estava morto, que iria substituir De Jong e que eu aguentasse mais um pouco e ficasse mais tranquilo”, revelou.