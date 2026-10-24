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Fermin Lopez esquentou o clima para o El Clásico de domingo ao mirar o Real Madrid e seu técnico, Jose Mourinho, pela atenção constante que dão à arbitragem. O meio-campista do Barcelona acredita que o time catalão deve ignorar o barulho vindo da capital e se concentrar em sua melhor fase, enquanto busca ampliar a vantagem na liderança de La Liga.

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Lopez rejeita discurso do Real Madrid sobre a arbitragem

Lopez não poupou palavras ao avaliar o clima em torno do próximo El Clásico. Enquanto o Barcelona se prepara para viajar ao Santiago Bernabéu, o jovem astro demonstra cansaço com a insistência nas discussões sobre arbitragem vindas da capital. A preparação para o maior jogo do futebol mundial tem sido dominada pelas reclamações do Real Madrid, uma tática frequentemente associada ao técnico da equipe.

Durante o dia de entrevistas do Barcelona, o meia-atacante andaluz foi firme ao falar dos jogos psicológicos do adversário. “Não entramos na polêmica sobre a arbitragem. Eles gostam de alimentá-la. Estamos cansados disso”, disse Lopez, segundo o Sport.

O jogador de 23 anos sugeriu que o foco nos árbitros desvia a atenção do desempenho dentro de campo. “O discurso dele sobre árbitros e polêmicas está ficando cansativo. Estamos fazendo as coisas direito, vencendo e transmitindo valores que representam o Barcelona. Temos que continuar nessa direção”, acrescentou.

Mais responsabilidade na ausência de Dani Olmo

Com Dani Olmo fora por um mês após sofrer uma lesão em Paris, a expectativa é que Lopez tenha um papel importante entre os titulares de Hansi Flick neste domingo. O meio-campista conhece a pressão desse confronto: já marcou um golaço contra o Real Madrid. Ele agradeceu ao técnico alemão pelo apoio recebido desde que se recuperou dos problemas físicos que enfrentou no início desta temporada.

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O retorno à plena forma física acontece em um momento crucial para o Barcelona, que busca abrir nove pontos de vantagem sobre o rival na disputa pelo título. “A lesão ficou para trás, e sou muito grato a Hansi Flick por me dar tanta confiança”, explicou Lopez.

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Respeito ao talento do Real Madrid

Embora tenha criticado o discurso do Real Madrid, Lopez reconheceu o desafio apresentado pelo elenco adversário. Ele apontou dois jogadores que considera as principais ameaças ao domínio do Barcelona neste fim de semana. O meio-campista admitiu que, se pudesse tirá-los do confronto, preferiria não enfrentar o goleiro belga Thibaut Courtois nem o astro francês Kylian Mbappe.

“Courtois garante muitos pontos, e Mbappe faz muita diferença no ataque. Então, se eu tivesse que escolher, tiraria os dois”, afirmou ao falar dos jogadores capazes de decidir pelo Real Madrid.

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O fator Lamine Yamal e a disputa pelo título

Além das questões imediatas do El Clásico, Lopez também foi perguntado sobre a próxima cerimônia da Bola de Ouro. Para o meio-campista, há apenas um vencedor possível: seu companheiro de Barcelona. Apesar de toda a atenção dada a outros astros mundiais, Lopez está convencido de que o jovem Lamine Yamal fez o suficiente para ser reconhecido como o maior talento do futebol mundial atualmente. Ao ser perguntado sobre seu escolhido para o prestigiado prêmio individual, Lopez não hesitou: “Lamine Yamal, porque ele é o melhor.”