Astro do Barcelona, Fermin Lopez critica duramente Jose Mourinho e as reclamações do Real Madrid sobre a arbitragem antes do El Clasico

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Fermin Lopez esquentou os ânimos antes do El Clásico de domingo ao criticar o Real Madrid e seu técnico, Jose Mourinho, pela atenção constante à arbitragem. O meio-campista do Barcelona acredita que a equipe catalã deve ignorar o barulho vindo da capital e se concentrar em sua melhor fase para ampliar a vantagem na liderança de La Liga.

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Lopez rejeita discurso do Real Madrid sobre arbitragem

Lopez não poupou palavras ao avaliar o clima em torno do próximo El Clásico. O jovem astro está cansado da atenção constante que o clube da capital dá à arbitragem. A preparação para o maior jogo do futebol mundial tem sido dominada pelas reclamações do lado do Madrid, uma tática frequentemente associada ao técnico da equipe.

Durante o dia de entrevistas do Barcelona, o meia-atacante andaluz foi firme ao falar dos jogos psicológicos do adversário. “Não entramos na polêmica sobre arbitragem. Eles gostam de alimentá-la. Estamos cansados disso”, disse Lopez, segundo o Sport.

O jogador de 23 anos sugeriu ainda que a atenção dada aos árbitros desvia o foco do desempenho em campo. “O discurso dele sobre árbitros e polêmicas está ficando cansativo. Estamos fazendo as coisas direito, vencendo e transmitindo valores que representam o Barça. Temos que continuar nesse caminho”, acrescentou.

Mais responsabilidade na ausência de Dani Olmo

Com Dani Olmo afastado por um mês após sofrer uma lesão em Paris, a expectativa é que Lopez tenha um papel importante entre os titulares de Hansi Flick neste domingo. O meio-campista já conhece a pressão desse confronto: anteriormente, marcou um golaço contra o Real Madrid. Ele agradeceu ao técnico alemão pelo apoio recebido desde que se recuperou dos problemas físicos que enfrentou no início desta temporada.

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Sua recuperação completa chega em um momento crucial para o Barcelona, que busca abrir nove pontos de vantagem sobre o rival na disputa pelo título. “A lesão ficou para trás, e sou muito grato a Hansi Flick por me dar tanta confiança”, explicou Lopez.

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Respeito ao talento do Real Madrid

Embora tenha criticado o discurso vindo do lado do Madrid, Lopez reconheceu o desafio que o elenco adversário representa. Ele apontou dois jogadores que considera as principais ameaças ao Barcelona neste fim de semana. O meio-campista admitiu que, se pudesse, preferiria não enfrentar o goleiro belga Thibaut Courtois nem o astro francês Kylian Mbappe.

“Courtois garante muitos pontos para o time, e Mbappe faz uma grande diferença no ataque. Então, se eu tivesse que escolher, tiraria os dois”, observou ao falar dos jogadores capazes de fazer a diferença no elenco do Madrid.

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O fator Lamine Yamal e a disputa pelo título

Além do El Clásico, Lopez também foi questionado sobre a próxima cerimônia da Bola de Ouro. Para o meio-campista, só há um vencedor possível: seu companheiro de Barcelona. Apesar da atenção dada a outros astros mundiais, Lopez está convencido de que o jovem Lamine Yamal fez o suficiente para ser reconhecido como o maior talento do futebol mundial na atualidade. Ao ser perguntado sobre sua escolha para o prestigiado prêmio individual, Lopez não hesitou: “Lamine Yamal, porque ele é o melhor.”