Astro do Barcelona é alvo de duras críticas por causa de seus problemas físicos

O Barcelona deseja superar o período difícil recente o mais rápido possível, especialmente depois da derrota para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e, em seguida, do tropeço diante do Real Madrid no estádio Spotify Camp Nou.

Os jogadores já voltaram seu foco para a próxima partida, na qual enfrentarão o Deportivo Alavés, comandado pelo técnico Quique Sánchez Flores.

O jornal Sport noticiou que Pedri é um dos jogadores mais criticados após as duas derrotas, segundo Manolo Lama, jornalista da rede Cadena COPE.

O principal problema que Lama identificou em Pedri é o fato de ele não estar em sua melhor condição física, afirmando: "Para ser um jogador de alto nível, você precisa estar no auge da sua condição física".

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Essa situação afeta diretamente seu estilo de jogo, como Lama apontou ao dizer: "Vi que ele tem um problema físico. Quando ele sofre com um problema físico, a precisão dos seus passes não é a mesma de antes".

Lama descreveu Pedri como um jogador que aparenta cansaço, acrescentando que ele "parece cansado depois dos primeiros dez minutos de jogo", o que explica sua falta de vigor nas etapas finais da partida.

O apresentador do programa Tiempo de Juego quis comparar a situação de Pedri à de um dos jogadores mais talentosos do Campeonato Espanhol, Pablo Barrios, dizendo: "Quando os sentimentos de cansaço se acumulam no jogador, ele perde seu vigor, e sua mente não funciona mais na mesma velocidade com que suas pernas se movem, algo que fica evidente em você".

Naquele momento, Juanma Castaño, apresentador do programa El Partidazo, pela rede Cadena COPE, lembrou que Pedri já havia perdido seu lugar na escalação titular durante a Copa do Mundo.

Mas Castaño considera que a situação é diferente no Barcelona, pois avalia que a repetição do mesmo com o jogador é algo impossível, já que ele costuma apresentar um bom desempenho.

Por fim, o jornalista Miguel Rico revelou o principal problema que Pedri enfrentou diante do Real Madrid, dizendo: "O problema de Pedri tem nome e sobrenome: Bernardo Silva, aquele jogador que possui uma grande experiência e que é forte quando a situação exige, além de ser um jogador de futebol de alto nível".