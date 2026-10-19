O sueco Viktor Gyökeres, atacante do Arsenal, está aberto a deixar o clube londrino durante a próxima janela de transferências de inverno, diante de sua insatisfação com a situação atual e com a pouca participação sob o comando do treinador espanhol Mikel Arteta, segundo informou o site "TeamTalk".

Gyökeres chegou ao Arsenal em uma transferência avaliada em cerca de 70 milhões de euros, depois de brilhar com a camisa do Sporting de Lisboa e apresentar números goleadores expressivos, que o tornaram um dos atacantes mais requisitados no mercado de transferências.

Mas sua experiência no norte de Londres ainda não transcorreu da forma que ele esperava, em meio à redução de seu papel nos planos de Arteta, o que levou o jogador e seu entorno a estudarem opções de saída em janeiro.

De acordo com o site britânico, a falta de oportunidades para o atacante sueco representa o principal motivo por trás de sua intenção de deixar o Arsenal, num momento em que vários clubes começaram a acompanhar sua situação, preparando-se para agir em busca de sua contratação durante a janela de transferências de inverno.

A insatisfação de Gyökeres não é fruto do período atual, pois remonta ao verão passado, quando o Arsenal demonstrou interesse em contratar o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, especialmente depois que diminuíram as chances de transferência do jogador para o Barcelona.

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O site apontou que esse interesse ainda permanece, o que abre a porta para novas possibilidades quanto ao futuro dos atacantes.

Relatos haviam mencionado anteriormente a possibilidade de Gyökeres entrar em uma negociação de troca que envolveria sua transferência para o Atlético de Madrid em troca da contratação de Álvarez pelo Arsenal, com o pagamento de uma quantia financeira adicional por parte do clube londrino.

Da mesma forma, o Atlético esteve entre os clubes que demonstraram interesse no atacante sueco durante o verão de 2025, antes de o jogador optar pela transferência para o Arsenal, depois de também ter recusado uma proposta do Manchester United.

O Atlético de Madrid segue sendo um dos principais clubes ligados à possibilidade de contratar Gyökeres, mas a disputa por seus serviços pode não se restringir à equipe espanhola, diante do acompanhamento que outros clubes da Premier League, além de times da Itália e da Alemanha, fazem da evolução de sua situação no Arsenal.

Redução do papel de Gyökeres

A ideia de sair surge em meio a um claro contraste entre a situação de Gyökeres no Arsenal e aquilo que ele apresenta no nível internacional.

Depois de marcar 21 gols na temporada passada, e contribuir para a campanha de sua equipe na Premier League e na Liga dos Campeões, o atacante sueco não teve o papel esperado desde sua chegada a Londres.

O relatório apontou que Gyökeres não iniciou nenhuma partida na Premier League durante a temporada atual, diante da concorrência pela posição de atacante, com o retorno de Kai Havertz à cena nos planos de Arteta, apesar de suas características técnicas diferirem das do atacante sueco.

Por outro lado, Gyökeres apresentou um desempenho notável com a seleção da Suécia durante a última data Fifa, depois de marcar 4 gols na Liga das Nações, reforçando os questionamentos sobre os motivos da redução de suas participações com o seu clube inglês em comparação ao seu papel com a seleção.