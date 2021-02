Astro de Deadpool se torna um dos donos de time da quinta divisão inglesa

O astro de Hollywood Ryan Reynolds, ator de Deadpool, se tornou proprietário de um pequeno clube da quinta divisão inglesa. Junto com o também ator Rob McElhenney, o Wrexham AFC, do País de Gales, anunciou oficialmente a aquisição.

Foram investidos 2 milhões de libras esterlinas (15 milhões de reais) pelos atores para assumir 100% do controle do clube. Além deste valor, 50 mil libras esterlinas (375 mil reais) serão usadas para melhoria da equipe feminina. A ideia de princípio é avaliar o elenco masculino principal para que o clube possa ter uma boa janela de transferências no meio do ano.

O interesse de Reynolds e McElhenney no Wrexham AFC já era público desde setembro do último ano, quando ambos anunciaram a intenção de comprar o clube. Nesta terça-feira, 9, a compra foi concretizada e já foram traçadas metas parao futuro da equipe.

"É um dia muito especial para nós dois nos tornamos os novos administradores na longa e marcante história do Wrexham AFC. Junto com os jogadores, comissão técnica, torcedores e a comunidade local, nós podemos perseguir nosso objetivo de crescer o time e retornar para a segunda divisão inglesa", diz o comunicado assinado por Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

O Wrexham AFC é o terceiro clube de futebol profissional mais antigo do mundo e seu estádio, o Racecourse Ground, tem capacidade para cerca de 15 mil torcedores.

Ryan Reynolds é canadense e foi indicado ao Globo de Ouro em 2017 por seu papel em Deadpool. Rob McElhenney é americano e conhecido por seu papel na série It's Always Sunny in Philadelphia. Juntos, também comandam uma marca de gin que já patrocina o Wrexham AFC.

The @Wrexham_AFC handover is complete! We’re toasting with a limited-edition bottle of @AviationGin and I am rebranding as Wrob. Both of which I am apparently legally obligated to do as I've been informed Ryan now owns my life rights. My lawyer is currently looking into it. pic.twitter.com/f4fdpJtlIq