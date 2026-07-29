Se no início de julho a Sport Bild já havia noticiado o interesse do Leipzig em Amiri, a publicação agora traz uma atualização: o RB já teria alcançado um acordo básico com o jogador de 29 anos. E também nas negociações com o Mainz haveria boas perspectivas de que um acerto seja encontrado em breve. Segundo informações, a taxa de transferência ficaria entre 15 e 20 milhões de euros.

Antes da conclusão final da transferência, porém, ainda há um problema a ser resolvido, segundo a Sport Bild. O elenco do Leipzig estaria grande demais no momento, por isso o clube precisaria obrigatoriamente negociar jogadores antes para conseguir viabilizar a contratação de Amiri. O principal nome cotado para uma venda é Eljif Elmas, que nos últimos um ano e meio esteve sempre emprestado, primeiro ao Torino e depois ao Napoli. O meio-campista deve ser vendido de preferência em definitivo, e, ao que tudo indica, o Besiktas está entre os interessados.

A situação de Arthur Vermeeren é diferente. O belga foi emprestado pelo Leipzig ao Olympique de Marselha na temporada passada e o plano inicial era obter uma receita importante com Vermeeren neste verão. Segundo a Sport Bild, o jogador de 21 anos teria impressionado enormemente o novo técnico Martin Demichelis nesta pré-temporada até aqui e, por isso, pode acabar ficando. Isso provavelmente não teria influência direta nas investidas por Amiri, já que Vermeeren é mais um volante do que um meia. Destes últimos, Demichelis pretende escalar dois no futuro e, ao que parece, vê Amiri como o complemento perfeito para o titular Christoph Baumgartner, fixo na equipe, e Assan Ouedraogo. Baumgartner, porém, deve desfalcar o time até o fim de outubro por conta de uma lesão na coxa.

Nadiem Amiri voltará a jogar por um clube da Liga dos Campeões?

Outro candidato que aparece como opção para enxugar o elenco é Conrad Harder. Embora tenha sido contratado apenas no verão passado junto ao Sporting Lisboa por 24 milhões de euros, o centroavante de 21 anos é considerado um possível nome de saída após uma primeira temporada irregular. Segundo a Sport Bild , o problema é o seguinte: embora Harder tenha mercado na Europa, ele não quer necessariamente sair, apesar do pouco tempo de jogo. Seu contrato com o Leipzig vai até 2030.





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Para Amiri, uma mudança para o RB significaria, após a evolução positiva ao longo de seus dois anos e meio até aqui no Mainz, o retorno a um clube de Champions League. Com o Leipzig, ele disputaria a principal competição europeia na próxima temporada e, além disso, aos 29 anos, teria pela frente provavelmente seu último grande contrato. Do ponto de vista esportivo, no RB ele também poderia se manter mais em evidência na seleção do que no Mainz.

Nadiem Amiri quer se firmar na seleção alemã também sob o comando de Jürgen Klopp

Como opção no banco no segundo jogo da fase de grupos contra a Costa do Marfim (2 a 1), com direito a uma bela assistência para o gol de empate de Deniz Undav, Amiri foi um dos poucos pontos positivos da decepcionante Copa do Mundo da seleção alemã. Na eliminação nos dezesseis avos de final contra o Paraguai, o ex-treinador Julian Nagelsmann o colocou em campo apenas dez minutos antes do fim da prorrogação, e ele já não conseguiu mudar mais nada. Ainda assim, assumiu a responsabilidade na disputa por pênaltis e converteu.

Com seu estilo de jogo intenso, Amiri não apenas combinaria bem com o Leipzig, mas presumivelmente também com o estilo que o novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, pretende implementar na equipe nacional no futuro. Atuações consistentemente boas em um clube de ponta como o Leipzig certamente melhorariam as chances de Amiri de seguir se firmando na seleção alemã.