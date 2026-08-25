Astro da Bundesliga aparentemente puxa o freio de mão: sem transferência de 20 milhões de euros para o Galatasaray

Isso foi informado pela Sky. Segundo a reportagem, o atacante bósnio quer voltar a se firmar entre os suábios na próxima temporada, mesmo que eles tenham contratado Dzenan Pejcinovic, do Wolfsburg, como novo concorrente para ele. Demirovic se sente muito bem tanto no time quanto na cidade, por isso quer ficar.

De acordo com a reportagem, o Galatasaray havia apresentado uma oferta lucrativa ao atacante: em três anos em Istambul, o bósnio poderia ter recebido, no total, mais de 15 milhões de euros líquidos. Falava-se em 20 milhões de euros para o VfB como taxa de transferência, divididos em 18 milhões de euros como valor fixo e dois milhões de euros em bônus. No entanto, os dois clubes não conseguiram chegar a um acordo sobre as modalidades exatas, de modo que Demirovic agora puxou o freio de mão e informou ao VfB que não quer se transferir.

Apenas uma oferta extraordinária poderia fazer com que o tema da transferência de Demirovic voltasse a esquentar antes do fim da janela, mas isso não é esperado neste momento. Além de Pejcinovic, o atacante da seleção alemã Deniz Undav e Jeremy Arevalo também estão entre os concorrentes de Demirovic no ataque do Stuttgart.

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Demirovic, que atuou nas categorias de base, entre outros, de HSV e RB Leipzig, havia se transferido há dois anos do Augsburg para os suábios por 23 milhões de euros. Na temporada passada, ele somou 16 participações em gols em 25 partidas da Bundesliga, o que também lhe rendeu a vaga para a Copa do Mundo. Na fase de 16 avos de final, a Bósnia foi eliminada pelos Estados Unidos, coanfitriões. No torneio, Demirovic perdeu apenas quatro minutos nas quatro partidas de sua seleção.