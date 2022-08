Aston Villa x West Ham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (28), pela quarta rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Aston Villa recebe o West Ham neste domingo (28), no Villa Park, a partir das 10h (de Brasília), pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em 13º lugar, o Aston Villa soma 3 pontos e busca a sua segunda vitória no campeonato. O time mandante não terá mais o brasileiro Diego Carlos disponível para toda a temporada, devido à grave lesão, mas não tem outros problemas para o duelo.

Do outro lado, o West Ham ainda não ganhou no Inglês e quer o triunfo para evitar uma crise na equipe londrina. Há a possibilidade de Emerson Palmieri estrear pelo clube.

Prováveis escalações

Possível escalação do Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Ramsey; Buendia, Watkins, Bailey.

Possível escalação do West Ham: Fabianski; Johnson, Zouma, Kehrer, Palmieri; Rice, Soucek; Bowen, Fornals, Benrahma; Scamacca.

Desfalques da partida

Aston Villa:

Diego Carlos: lesionado.

West Ham:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Aston Villa x West Ham DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Villa Park, Birmingham - ING HORÁRIO 10h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Aston Villa

JOGO CAMPEONATO DATA Bolton 1 x 1 Aston Villa Amistoso 23 de agosto de 2022 Crystal Palace 3 x 1 Aston Villa Premier League 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Aston Villa Premier League 31 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Aston Villa x City Premier League 3 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília)

West Ham

JOGO CAMPEONATO DATA Viborg 0 x 3 West Ham Conference League 25 de agosto de 2022 Westh Ham 0 x 2 Brighton Premier League 21 de agosto de 2022

Próximas partidas