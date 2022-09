Aston Villa x Southampton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Equipes voltam a campo nesta sexta (16) após rodada anterior ter sido suspensa devido à morte da rainha Isabel II; veja como acompanhar na internet

Após a última rodada da liga inglesa ter sido suspensa devido à morte da rainha Isabel II, a bola vai voltar a rolar, mas três partidas serão adiadas, "depois de reuniões com clubes, polícia e grupos de segurança locais". A oitava rodada da Premier League será aberta com o duelo entre Aston Villa e Southampton, que entram em campo nesta sexta-feira (16), às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Sem vencer há quatro jogos (três derrotas e um empate), o Aston Villa entra em campo pressionado para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, soma quatro pontos, assim como West Ham, que abre o Z-4.

Para o confronto, o técnico Steven Gerrard pode optar pela entrada de Ashley Young no lugar de Cash, com problema no tendão.

Assim, Coutinho e Danny Ings podem seguir no banco de reservas.

Do outro lado, o Southampton, na 12ª posição, com sete pontos, vem de derrota para o Wolves por 1 a 0.

Che Adams voltará a liderar o ataque, mas Adam Armstrong e Ibrahima Diallo podem começar o confronto no banco.

Escalações:

Escalação do provável ASTON VILLA: Martinez; Young, Konsa, Mings, Digne; Luiz, Kamara, McGinn; Bailey, Watkins, Ramsey.

Escalação do provável SOUTHAMPTON: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Perraud; Ward-Prowse, Maitland-Niles; Elyounoussi, Aribo, Djenepo; Adams.

Desfalques

Aston Villa

Matty Cash, com problema no tendão, é desfalque certo, assim como Diego Carlos, afastado dos gramados há meses.

Southampton

Valentino Livramento e Romeo Lavia, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 16 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Villa Park – Birmingham, Inglaterra

• Arbitragem: TONY HARRINGTON (árbitro), LEE BETTS e IAN HUSSIN (assistentes), ROBERT JONES (quarto árbitro) e PAUL TIERNEY (AVAR)