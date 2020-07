Aston Villa x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Red Devils entram em campo nesta quinta-feira (9), pela 34ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a goleada sobre o Bournemouth, o visita o nesta quarta-feira (9), às 16h15 (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Aston Villa x Manchester United DATA Quinta-feira, 9 de julho de 2020 LOCAL Villa Park - , ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada, a partir das 16h15 (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após golear o Bournemouth por 5 a 2 na última rodada, o Manchester United volta a campo de olho na classificação para a 2020/21. Ocupando a quinta posição, com 55 pontos, a equipe está há quatro pontos do , quarto colocado.

O técnico Ole Gunnar Solskjaer ainda não sabe se poderá contar com Victor Lindelof, enquanto Tuanzebe e Phil Jones estão fora.

Já o Aston Villa, na 18ª posição, com 27 pontos, luta contra o rebaixamento.

Apesar da derrota para o , a postura da equipe animou a torcida. Logo, as mudanças provavelmente serão reduzidas, com Pepe Reina mantendo seu lugar no gol e Neil Taylor no lugar de Matt Targett.

Provável escalação do Aston Villa: Reina; Konsa, Hause, Mings, Taylor; El Ghazi, Luiz, McGinn, David Luiz, Trezeguet; Grealish; Davis.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

ÚLTIMOS JOGOS

ASTON VILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 0 x 1 Premier League 27 de junho de 2020 Liverpool 2 x 0 Aston Villa Premier League 5 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aston Villa x Premier League 12 de julho de 2020 10h15 (de Brasília) x Aston Villa Premier League 16 de julho de 2020 14h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Manchester United Premier League 30 de junho de 2020 Manchester United 5 x 2 Bournemouth Premier League 4 de julho de 2020

Próximas partidas