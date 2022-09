Aston Villa x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece neste sábado (3), pela sexta rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Aston Villa recebe o Manchester City neste sábado (3), no Villa Park, a partir das 13h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Há três jogos sem vencer no Inglês, o Aston Villa acabou entrando na zona de rebaixamento, ficando em 19º lugar, com 3 pontos. O time de Gerrard não tem problemas para o duelo deste sábado, com exceção a Diego Carlos, que ficará fora por toda a temporada.

Do outro lado, o Manchester é o vice-líder, com 13 pontos, e vai em busca do triunfo para tentar assumir a ponta da tabela. Os Citizens continuam sem Laporte, mas devem ter os reforços de Phillips, Grealish e Ake.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Gomez; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Alvarez.

Possível escalação do Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Luiz, Kamara, Ramsey; Bailey, Watkins, Buendia.

Desfalques da partida

Manchester City:

Laporte: departamento médico.

Aston Villa:

Diego Carlos: lesionado.

Quando é?

JOGO Aston Villa x Manchester City DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Villa Park, Birmingham - ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester City

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 6 x 0 Nottingham Forest Premier League 31 de agosto de 2022 Manchester City 4 x 2 Crystal Palace Premier League 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sevilla x Manchester City Champions League 6 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Manchester City x Tottenham Premier League 10 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília)

Aston Villa

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 2 x 1 Aston Vila Premier League 31 de agosto de 2022 Aston Villa 0 x 1 West Ham Premier League 28 de agosto de 2022

Próximas partidas