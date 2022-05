Aston Villa x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Aston Villa e Liverpool entram em campo na tarde desta terça-feira (10), no Villa Park, a partir das 16h (de Brasília), em jogo atrasado válido pela 33ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

QUANDO É?

JOGO Aston Villa x Liverpool DATA Terça-feira, 10 de maio de 2022 LOCAL Villa Park, Birmingham - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Villa Park.

O Aston Villa entram em campo buscando uma vitória para concluir o campeonato na melhor posição possível.

O time está em 11º lugar na Premier League, com 43 pontos.

Já o Liverpool se viu mais distante do título inglês, após empatar com o Tottenham no fim de semana e ver o Manchester City abrir vantagem.

Os Reds somam 83 pontos, na vice-liderança da competição.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ASTON VILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 1 x 3 Aston Villa Premier League 7 de maio de 2022 Aston Villa 2 x 0 Norwich Premier League 30 de abril de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aston Villa x Crystal Palace Premier League 15 de maio de 2022 10h (de Brasília) Aston Villa x Burnley Premier League 19 de maio de 2022 16h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 1 x 1 Tottenham Premier League 7 de maio de 2022 Villarreal 2 x 3 Liverpool Champions League 3 de maio de 2022

