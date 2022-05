Aston Villa x Liverpool: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 21/22

No Villa Park, o Aston Villa recebe o Liverpool nesta terça-feira (10), a partir das 16h (de Brasília), em duelo atrasado válido pela 33ª rodada da Premier League.

O time de Steven Gerrard quer subir na tabela, enquanto os Reds ainda têm chances de conquistar o campeonato.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Aston Villa não poderá contar com Ramsey e Hause, lesionados, enquanto Bailey, com problema no tornozelo, é dúvida.

Já o brasileiro Philippe Coutinho deve iniciar entre os reservas.

Do outro lado, o Liverpool não tem desfalques para o jogo desta terça-feira.

No entanto, após ver o Manchester City abrir distância na tabela, e de olho na decisão da Copa da Inglaterra, o técnico Jurgen Klopp pode mandar uma equipe alternativa a campo.

Possível escalação do Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Chambers, Luiz; Buendia; Ings, Watkins.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Diaz.

DESFALQUES

ASTON VILLA:

Ramsey e Hause: lesionados.

LIVERPOOL:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Aston Villa e Liverpool será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta terça-feira.