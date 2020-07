Aston Villa x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Gunners entram em campo nesta terça-feira (21), pela penúltima rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificado para a final da Copa da , o volta suas atenções para a Premier League. Nesta terça-feira (21), os Gunners visitam o , às 16h15 (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Aston Villa x Arsenal DATA Terça-feira, 21 de julho de 2020 LOCAL Villa Park - , ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com vitórias sobre o e , o Arsenal entra em campo com algumas mudanças na equipe titular após a classificação para a final da .

Rob Holding , Cedric Soares , Lucas Torreira e Bukayo Saka devem começar entre os titulares, enquanto Nketiah está disponível após cumprir suspensão de três jogos.

Do outro lado, o Aston Villa, na 18ª posição, com 31 pontos, luta para escapar do rebaixamento.

Wesley, Thomas Heaton e Bjorn Engels, seguem fora, enquanto Neil Taylor também não está disponível devido a um problema no tendão.

Provável escalação do Arsenal: Martinez; Sokratis, Luiz, Holding; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Tierney; Lackaette, Aubameyang, Saka.

Provável escalação do Aston Villa: Reina; Elmohamady, Konsa, Mings, Targett; Luiz, Hourihane, McGinn; Trezeguet, Samatta, Grealish

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ASTON VILLA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Liverpool Premier League 8 de julho de 2020 Liverpool 1 x 1 Premier League 11 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Premier League 22 de julho de 2020 16h15 (de Brasília) x Liverpool Premier League 26 de julho de 2020 12h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 1 x 1 City Premier League 7 de julho de 2020 2 x 1 Arsenal Premier League 12 de julho de 2020

Próximas partidas