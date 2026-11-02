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Segundo relatos, o Aston Villa decidiu não levar adiante a ameaça de tomar medidas legais contra Jamie Carragher depois que o ex-zagueiro do Liverpool pediu desculpas publicamente por seus comentários recentes. O clube da região das Midlands havia reagido inicialmente com indignação às declarações do comentarista, que o presidente Nassef Sawiris considerou desrespeitosas com a instituição e seus torcedores.

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Declarações polêmicas de Carragher em podcast

Na noite de sexta-feira, o clube das Midlands usou as redes sociais para anunciar a intenção de processar o ex-zagueiro do Liverpool. A disputa começou após um episódio recente do podcast Stick to Football, no qual o comentarista sugeriu que Unai Emery deixaria prontamente o Villa Park para assumir o comando em Old Trafford.

Segundo o BirminghamLive, o clube agora recuou. A rápida mudança de posição ocorreu logo depois de Carragher voltar atrás publicamente em suas declarações no fim de semana.

Pedido de desculpas após declarações no podcast

Na conversa inicial do podcast, Carragher foi direto ao falar da hierarquia do futebol, afirmando que o United está claramente acima do Villa. “Com certeza ele (Emery) gostaria dessa oportunidade de treinar um gigante novamente”, disse Carragher. “Existe uma hierarquia no futebol, gostem ou não. Então o Real Madrid vai levar o melhor jogador do Manchester United, como levou [Cristiano] Ronaldo. Há pouquíssimos clubes acima do United, e o mesmo vale para o Liverpool.”

Em seguida, dirigiu uma mensagem direta à torcida do Villa: “Mas haverá clubes abaixo do Aston Villa que vão levar seu treinador ou seus jogadores, então calem a **** da boca, torcedores do Villa. O Aston Villa nunca será o Man United.”

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Após a forte repercussão negativa, o comentarista se retratou completamente no fim de semana. “Gostaria de pedir desculpas ao Aston Villa, aos proprietários & aos torcedores. As palavras que usei nesta semana foram desajeitadas e erradas. Posso garantir aos torcedores do Villa que falei em tom de brincadeira, mas entendo que não foi assim que soou. Por isso, peço desculpas”, disse.

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O péssimo início de temporada do Manchester United levou o clube a avaliar possíveis substitutos para Michael Carrick, caso uma mudança de treinador se torne necessária. Emery surgiu naturalmente como um dos principais candidatos após transformar o Villa Park.

Apesar de uma passagem anterior pouco memorável pela Inglaterra no Arsenal, o técnico espanhol reconstruiu sua reputação de forma espetacular. Ele levou o clube das Midlands à Champions League duas vezes e acrescentou mais um título da Liga Europa ao seu extenso currículo, consolidando ainda mais seu legado nas competições europeias.

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Duelo em Old Trafford

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