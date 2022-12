Aston Villa x Liverpool ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Duelo será nesta segunda-feira (26), pelo 'Boxing Day' da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No Villa Park, o Aston Villa recebe o Liverpool na tarde desta segunda-feira (26), às 14h30 (de Brasília), no Villa Park, pela 17ª rodada da Premier League, ou o chamado Boxing Day. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na parte debaixo da tabela, o Aston Villa quer retomar o campeonato com vitória para ganhar algumas posições. Em 12º com 18 pontos, o time de Birmingham segue sem poder contar com Philippe Coutinho, machucado.

Do outro lado, o Liverpool vem de eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Manchester City, e agora volta as suas atenções para a Premier League, já que está em sexto lugar, com 22 pontos. Os Reds continuam com uma série de jogadores lesionados, enquanto Konate ganhou descanso após a Copa do Mundo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Aston Villa: Olsen; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Luiz; Buendia, Ings, Bailey.

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Carvalho.

Desfalques

Aston Villa

Philippe Coutinho segue no departamento médico.

Liverpool

Ibrahima Konate, descansa após a Copa do Mundo, enquanto James Milner, Roberto Firmino, Curtis Jones, Arthur, Luis Diaz e Diogo Jota estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 26 de dezembro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Villa Park, Birmingham - ING