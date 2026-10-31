Compartilhar Siga GOAL no Google

O Aston Villa, clube da Premier League, anunciou planos de entrar com uma ação judicial contra Jamie Carragher, ex-zagueiro do Liverpool, após uma discussão acalorada sobre o futuro do técnico Unai Emery. O clube das Midlands reagiu com indignação na sexta-feira, depois que o comentarista de TV dirigiu um ataque repleto de palavrões à sua torcida ao associar o espanhol ao Manchester United.

Publicidade

Clube de Midlands condena comentários de comentarista

O presidente do Villa, Nassef Sawiris, divulgou um comunicado em tom duro na sexta-feira, confirmando a intenção do clube de tomar medidas formais contra o comentarista da Sky Sports e da CBS. A tensão aumentou no início desta semana, quando o ex-jogador da seleção inglesa afirmou que Emery deixaria prontamente o Villa Park para substituir Michael Carrick, técnico do Manchester United que está sob pressão. A sugestão provocou reação imediata da torcida, antes que o comentarista insistisse no argumento com uma declaração furiosa.

Argumento sobre hierarquia provoca reação furiosa

Com o Manchester United vivendo um início de temporada péssimo sob o comando de Carrick, cresceram as especulações sobre quem poderia substituir o ex-meio-campista como técnico em Old Trafford. Ao abordar o assunto no podcast Stick to Football, Carragher argumentou que a hierarquia tradicional do futebol tornaria impossível para o espanhol recusar o cargo, apesar de suas conquistas em Birmingham.

Desconsiderando a irritação dos torcedores do Villa durante a transmissão, Carragher disse: "É claro que ele gostaria de ter essa oportunidade de comandar um gigante novamente. Existe uma hierarquia no futebol, gostem ou não. Então o Real Madrid vai contratar o melhor jogador do Manchester United, como fez com [Cristiano] Ronaldo. E haverá times abaixo do Aston Villa, que contratará jogadores ou técnicos deles. Então calem a p*** da boca, torcedores do Aston Villa. O Aston Villa nunca será o Manchester United."

Comunicado oficial vem após defesa nas redes sociais

Após a ampla condenação de seus comentários sobre a torcida nas redes, o ex-zagueiro recorreu às redes sociais para tentar minimizar a gravidade do que disse e lembrar os elogios que fez anteriormente ao título europeu conquistado pelo clube neste ano.

Publicidade Publicidade

Ao defender seus comentários nas redes, Carragher escreveu: "Foi uma brincadeira depois das críticas que os torcedores do Villa me fizeram por dizer que Emery talvez quisesse ir para o Man Utd. Espero que esses cortes ridículos mostrem meus elogios a Emery e ao Villa, como venho fazendo há anos, & que mostrem como fiquei feliz por vocês terem conquistado [a Liga Europa de 2026] em Istambul."

Tópicos relacionados

A explicação, porém, não apaziguou a diretoria do Villa. Em um comunicado oficial divulgado no X e assinado pelo presidente Sawiris na sexta-feira, o clube declarou: "O Aston Villa tomará medidas legais contra Jamie Carragher por seus insultos inaceitáveis ao clube e a seus torcedores.

"O Aston Villa não permitirá que ninguém impeça sua ascensão no futebol inglês e europeu."

Publicidade

Confronto com o Fulham vem após polêmica fora de campo

Enquanto os advogados do clube preparam o caso fora de campo, Emery e seus jogadores precisam voltar rapidamente as atenções para o campeonato nacional neste fim de semana. Atualmente em nono lugar na Premier League, o atual campeão da Liga Europa recebe o Fulham no Villa Park pela nona rodada, na noite de sábado. Conquistar os três pontos em casa será fundamental para a equipe voltar a se aproximar das posições que dão vaga às competições europeias.