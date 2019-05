Aston Villa de Terry consegue vaga milionária para a Premier League com Wembley lotado

Final do playoff da segunda divisão inglesa é conhecida como a partida mais valiosa do mundo, devido ao imenso salto financeiro que o vencedor dá

O tradicional está de volta à Premier League. O time de garantiu o acesso à elite do futebol inglês após vencer o , de Frank Lampard, por 2 a 1, diante de quase 86 mil pessoas no Wembley Stadium.

A partida marca a volta de John Terry ao campeonato que conquistou cinco vezes como jogador do , só que agora como auxiliar técnico do treinador Dean Smith. De fato, uma das lendas do Chelsea voltaria à Premier League, em um cargo diferente. Já que Frank Lampard, técnico dos Rams, também fez uma grande história nos Blues de Londres.

Sob os olhares e comemorações efusivas do Príncipe William, fanático pelo Aston Villa, os Villans estão de volta à elite inglesa.

We are Aston Villa...



And we are back!#AVFC pic.twitter.com/LC8uAIdJ3H

— Aston Villa (@AVFCOfficial) 27 de maio de 2019

O Aston Villa é uma das principais equipes inglesas, e já conquistou sete vezes o título de campeão da primeira divisão nacional.

A partida milionária

A final dos playoffs da Championship é conhecida como o jogo mais valioso do mundo, porque quem subir passará a receber uma quantia de dinheiro muito maior do que quem continuar na segunda divisão.

De acordo com o levantamento feito pelo site PL , o Aston Villa ficará com cerca de 170 milhões de libras (aproximadamente R$ 850 milhões) que é a somatória dos valores pagos às equipes da Premier League, enquanto o perdedor terá 7 milhões de libras (cerca de R$ 35 milhões).