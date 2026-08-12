O Aston Villa apresentou uma proposta ao Bayern de Munique para contar com os serviços de um de seus jogadores, por empréstimo com opção de compra, segundo uma reportagem. Porém, o clube alemão recusou a oferta, insistindo na conclusão de uma venda definitiva.

O jornalista alemão da rede "Sky Sport", Florian Plettenberg, afirmou que o meio-campista João Palhinha chegou a um acordo total com o Aston Villa quanto aos termos pessoais, há vários dias, e o português passou a aguardar o acordo entre os dois clubes.

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O diretor esportivo do Aston Villa, Damian Vidagany, havia confirmado publicamente o interesse de seu clube em contratar Palhinha, diante da necessidade da equipe de reforçar o meio-campo, após a lesão de Amadou Onana no ligamento cruzado.

Em contrapartida, o Bayern de Munique deseja vender o jogador em definitivo, e pede cerca de 25 a 30 milhões de euros para concretizar a operação, enquanto o Aston Villa prefere a fórmula do empréstimo com opção de compra, sendo esse o principal impasse que trava o negócio até o momento.

Palhinha havia se juntado ao Bayern no verão de 2024, vindo do Fulham por 51 milhões de euros, além de 5 milhões de euros em bônus, mas não teve o papel esperado, antes de passar a temporada 2025-2026 emprestado ao Tottenham.



