O Aston Villa chegou a seis pontos na fase de liga da Champions League. Vencedor da Liga Europa, o time foi muito superior ao Fenerbahçe, que teve Nathan Aké entre os titulares, e goleou por 6 a 0 nesta quarta-feira, no Villa Park. Nicolas Jackson foi um dos protagonistas da vitória.
O time da casa pediu pênalti aos sete minutos, quando Archie Gray caiu no gramado, mas a penalidade não foi marcada. Poucos minutos depois, o Aston Villa abriu o placar com Johan Manzambi, em um chute desviado que terminou no gol.
O Fenerbahçe saiu um pouco mais para o jogo e teve o azar de encontrar Zion Suzuki preparado para fazer duas belas defesas. Foi o Aston Villa, porém, que ampliou a vantagem. Jackson não deu chances ao goleiro Ederson com um chute forte da entrada da área. Os visitantes lamentaram quando Oguz Aydin acertou o travessão na reta final do primeiro tempo.
Aos 39 minutos, Jackson marcou um belo gol, seu segundo na partida, após uma boa troca de passes com Ross Barkley. Assim, o Fenerbahçe já parecia não ter perspectivas de conseguir um bom resultado no Villa Park antes mesmo do intervalo. Enquanto isso, o príncipe William acompanhava satisfeito a atuação do time de Unai Emery.
O Aston Villa continuou dominando o clube turco após o intervalo. Ederson defendeu uma finalização de Ibrahim Mbaye, e Matty Cash chutou por pouco para fora. Na metade do segundo tempo, Mbaye não acreditou quando desperdiçou uma grande chance de fazer o quarto gol.
O quarto gol acabou saindo depois que İsmail Yüksek cometeu um pênalti, convertido por Barkley. Romelu Lukaku ainda entrou em campo pelos visitantes na reta final, mas já era tarde demais para evitar a derrota por larga margem. Pouco depois, Barkley ampliou para 5 a 0, para a alegria dos torcedores do Villa.
E ainda não havia terminado: na reta final, o reserva Tammy Abraham fechou o placar em 6 a 0 ao completar para o gol de muito perto.
Foi, portanto, uma vitória por larga margem do Villa, que enfrenta um início de temporada difícil na Premier League. O Fenerbahçe terá uma nova chance no sábado, quando receberá o Alanyaspor em Istambul.