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O Aston Villa estaria disposto a liberar Alejandro Garnacho em janeiro caso clubes do exterior cheguem a um acordo com o Chelsea, clube ao qual o jogador pertence. O ponta disputou apenas 34 minutos na Premier League desde que chegou por empréstimo em julho, perdeu espaço com Unai Emery e recentemente apagou as referências ao Villa de seu perfil no Instagram.

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Villa está disposto a liberar Garnacho

Segundo o The Athletic, o Villa está disposto a encerrar antecipadamente o empréstimo de Garnacho neste inverno, após uma passagem decepcionante. Embora Emery tenha convencido o ponta a permanecer na Inglaterra, seu desempenho nos treinos não lhe garantiu minutos em campo com regularidade. Ele ficou fora da lista de relacionados por três jogos seguidos , incluindo a viagem à Turquia para enfrentar o Galatasaray pela Champions League na terça-feira, quando o Villa levou apenas 11 dos 12 reservas permitidos.

Obrigação com o Chelsea complica saída em janeiro

A situação de Garnacho é complicada pelos termos do empréstimo firmado com o Chelsea em julho, que incluem uma obrigação de compra por 42,5 milhões de libras vinculada a um número baixo de partidas disputadas. Ainda em outubro, fontes internas do clube disseram à publicação que ficariam surpresas se ele não permanecesse após esta temporada, enquanto integrantes da equipe foram informados de que um acordo definitivo era extremamente provável.

Ainda assim, a reportagem observa que não está claro se o Chelsea consideraria propostas de clubes do exterior. Sem uma cláusula que permita solicitar o retorno do jogador e por considerar o número exigido de partidas "facilmente alcançável", o Chelsea contava com uma quantia garantida pelo Villa. Garnacho alimentou ainda mais os rumores de saída ao apagar do Instagram publicações relacionadas ao Villa, enquanto manteve fixada uma publicação sobre o título da Copa da Inglaterra de 2024 com o Manchester United.

Emery comanda reformulação mais ampla do elenco

A prioridade atual do Villa é negociar atacantes que já estão no elenco, embora o clube não passe uma janela de transferências sem contratar há mais de uma década e queira garantir o retorno à Champions League. Emery continua a ter a palavra final sobre as contratações e trabalha ao lado do diretor de operações de futebol Damian Vidagany, do diretor esportivo Roberto Olabe e do chefe dos olheiros Alberto Benito.

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O veículo observa que o Villa também avalia várias posições para 2027, entre elas um goleiro reserva para Zion Suzuki, já que o contrato de Marco Bizot está chegando ao fim, e um zagueiro canhoto, considerando a idade de Tyrone Mings e as ligações de Pau Torres com o Villarreal. Um atacante como alternativa a Nicolas Jackson e um lateral-direito também podem virar alvos, dependendo da evolução de Brian Madjo e do empréstimo de Aaron Wan-Bissaka, do West Ham.

Janela de janeiro se aproxima para ponta frustrado

O futuro imediato de Garnacho depende agora de clubes do exterior apresentarem ao Chelsea uma proposta aceitável para a janela de inverno. Enquanto isso, a mesma reportagem sugere que o Villa pode retomar o interesse anterior por Endrick, atacante de 20 anos do Real Madrid , que atrai o interesse de Roma e Milan, caso abra espaço no ataque. De qualquer forma, o time de Emery terá um janeiro decisivo ao tentar reduzir o elenco sem comprometer a busca por uma vaga na Champions League.