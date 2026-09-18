"Assisto ao Barcelona por causa dele": confissão surpreendente vinda de dentro do Atlético

Alex Baena, meio-campista do Atlético de Madrid, não escondeu sua admiração pelo Barcelona e por Lamine Yamal, estrela do time catalão, ao afirmar que acompanhar as partidas do Blaugrana passou a estar associado, para ele, à possibilidade de ver o jovem ponta em campo.

Baena, que já havia admitido, durante seu tempo no Villarreal, que jogar pelo Barcelona era "um dos seus maiores sonhos", falou desta vez sobre suas escolhas para o prêmio da Bola de Ouro, e não hesitou em colocar Lamine Yamal no topo da sua lista.

Baena disse: "Estou muito claro sobre isso. Meus três melhores são Lamine, Rodri e Messi", antes de esclarecer sua posição sobre a estrela do Barcelona: "No fim das contas, para mim, Lamine é o melhor jogador do mundo".

O jogador do Atlético de Madrid também elogiou o que Rodri apresentou com a seleção espanhola, além de reconhecer o que fez Lionel Messi, antes de revelar que sua admiração por Lamine foi além de simplesmente acompanhar suas partidas com o Barcelona.

Baena acrescentou: "Eu o vi treinar muito neste verão. São coisas que você não vê nenhum companheiro fazer", indicando que assistir ao ponta espanhol lhe proporciona a mesma sensação que tinha ao acompanhar Messi.

O meio-campista espanhol disse: "Acho que ele é um dos poucos por quem assisto às partidas só por eles. Isso só aconteceu comigo com Messi, a quem eu assistia às partidas para vê-lo jogar, e acontece comigo a mesma coisa com ele".

A admiração de Baena por Lamine chegou ao ponto de admitir que acompanha o Barcelona especialmente por causa dele, dizendo: "Vejo o Barcelona por ele, e por várias outras razões, mas se ele não jogar, será muito difícil para mim assisti-los".

Baena revela a evolução do estado de Julián Álvarez

Baena também falou sobre seu companheiro no Atlético de Madrid, Julián Álvarez, indicando a melhora do seu estado psicológico após o período difícil pelo qual passou durante o verão.

Ele disse: "Eu o vejo muito melhor emocionalmente. No fim das contas, foi um processo muito difícil pelo qual ele passou, especialmente no nível pessoal", ao afirmar que os jogadores do Atlético tentaram apoiá-lo durante todo o período passado.

E acrescentou: "Tentamos ajudá-lo o máximo possível, e sempre o compreendemos", antes de revelar que o atacante argentino começou a recuperar gradualmente seu estado de ânimo.

Baena concluiu sua fala dizendo: "Agora ele está muito bem, e espera o fim do ano e ajudar-nos o máximo possível. A cada dia sorri mais com os companheiros, e isso, no fim das contas, é o mais importante".