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O atacante do Everton Thierno Barry revelou que estudar vídeos de Erling Haaland, principal nome do Manchester City, inspirou seu início goleador de temporada, após a vitória por 3 a 1 sobre o Coventry City na sexta-feira. O jogador de 24 anos marcou duas vezes e deu uma assistência no fim da partida, estragando o retorno a Merseyside de Frank Lampard, ex-técnico do Everton.

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Atacante comanda virada no segundo tempo

Dois gols de Barry em um intervalo de cinco minutos no segundo tempo viraram o jogo. Depois, ele deu a assistência para o gol de Kiernan Dewsbury-Hall aos 81 minutos, no 592º jogo de David Moyes à frente do Everton, igualando o recorde de Harry Catterick no clube. Na temporada passada, após chegar do Villarreal por 27 milhões de libras, o atacante precisou de 16 partidas para marcar seu primeiro gol e terminou com oito. Agora, soma 10 gols em 13 jogos em todas as competições. Seus seis gols na primeira divisão o deixam empatado em segundo lugar com Alexander Isak, do Liverpool, três atrás de Haaland.

Trabalho duro dá resultado em casa

O Coventry começou bem: Jordan Pickford defendeu uma tentativa de Tatsuhiro Sakamoto, Jack Rudoni chutou para fora e o VAR não marcou pênalti quando James Tarkowski puxou o cabelo de Caleb Yirenkyi ao saltar. Aos 52 minutos, Yann Gboho colocou os visitantes em vantagem. Cinco minutos depois, porém, Barry empatou de cabeça e, em seguida, marcou o segundo de perto antes de dar a assistência para Dewsbury-Hall, que ficou fora da convocação mais recente de Thomas Tuchel para a Inglaterra.

Em entrevista ao BBC Match of the Day após a vitória, Barry disse: “É sempre um prazer marcar e ver meu time vencer, então estou muito feliz. Trabalhei muito durante este verão, e agora podemos ver os resultados. Estou feliz e preciso continuar assim para ajudar meu time a vencer todos os jogos.”

“Para ser sincero, às vezes é difícil quando você perde muitas chances. Sua cabeça nem sempre fica bem, mas eu sempre trabalho para fazer o meu melhor.”

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Ao elogiar o ambiente no Hill Dickinson, acrescentou: “É sempre um prazer jogar em casa. A torcida aqui é incrível. Eles cantam do primeiro minuto até o fim. É um verdadeiro prazer marcar e jogar aqui.”

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Atacante norueguês inspira sequência de gols

Entre os jogadores da Premier League, apenas Haaland marcou mais gols do que Barry em todas as competições nesta temporada. O atacante explicou sua admiração pelo norueguês: “Estou muito feliz porque sou fã dele. Assisto a muitos vídeos dele e tento fazer as coisas que ele faz. Se eu puder disputar com ele a Chuteira de Ouro até o fim, vou tentar.”

Sobre a comemoração de gol que fez sozinho, acrescentou: “Ontem eu estava no TikTok e vi um cara da NFL fazendo a comemoração. Disse a Tyrique [George] que, se marcássemos amanhã, faríamos aquela dança. Mas acho que ele ficou com vergonha, então dancei sozinho.”

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Everton sobe para o quinto lugar

A virada sobre o Coventry levou o time de Moyes ao quinto lugar na classificação da Premier League antes da próxima pausa para jogos de seleções, em novembro. Barry agora tentará manter a eficiência nas finalizações quando as competições nacionais forem retomadas ainda neste mês, enquanto o Everton busca uma vaga nas competições europeias. Já o Coventry de Lampard precisa se recuperar rapidamente após perder o fôlego no segundo tempo em Merseyside.