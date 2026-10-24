A mais de 24 horas do confronto entre Barcelona e Real Madrid pelo Clássico, o canal do clube merengue intensificou seus ataques à arbitragem, exibindo uma série de lances que considera reveladores de distorções recorrentes em favor da equipe catalã, antes de voltar a insinuar o polêmico caso Negreira.

Com um discurso contundente, o canal oficial do Real Madrid colocou as decisões da arbitragem no centro das atenções antes do aguardado duelo no estádio Camp Nou, apoiando-se em comparações entre expulsões, gols anulados e pênaltis nas partidas das duas equipes ao longo dos últimos anos.

Segundo informações do jornal catalão "Sport", o canal iniciou seu ataque comparando o número de expulsões desde o ano 2000, afirmando: "Desde o ano 2000, 12 jogadores do Barcelona foram expulsos, contra 23 jogadores do nosso lado, ou seja, praticamente o dobro, o que não é normal ao se assistir a diversas imagens".

O canal usou uma denominação irônica e ofensiva ao Barcelona, misturando seu nome com a tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), antes de evocar lances envolvendo Sergio Busquets, Gavi e Frenkie de Jong, considerando que algumas de suas intervenções mereciam expulsão.

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A escalada não parou nas expulsões, já que o canal passou ao tema dos gols anulados, apresentando números que, segundo afirmou, refletem uma disparidade nas decisões entre os rivais.

E disse: "Quatro gols foram anulados para o Barcelona, contra 20 gols para o Real Madrid. Gols foram anulados para nós de forma injusta, enquanto a eles foram concedidos gols de forma injusta. É um escândalo".

O canal também acusou os árbitros de validarem gols do Barcelona apesar da existência de impedimentos ou faltas anteriores, em contraposição à anulação de gols do Real Madrid que considera terem sido legítimos.

As críticas se estenderam aos pênaltis, com o canal afirmando: "Há diversos pênaltis que não foram marcados a nosso favor, enquanto marcam pênaltis resultantes de simulação de queda".

Em seguida, intensificou suas acusações ao afirmar que há "distorções arbitrais nas partidas do Clássico, sempre na mesma direção", em referência ao que considera um padrão recorrente de decisões em favor do Barcelona.

Na parte mais contundente de seu discurso, o canal usou uma frase irônica sobre o impacto de seus vídeos na torcida do clube merengue, dizendo: "Assistir aos nossos vídeos é prejudicial à saúde dos torcedores do Real Madrid, diante de todos esses lances anormais".

O caso Negreira voltou à tona no encerramento do ataque, após o canal afirmar: "Eles são quem pagaram o dinheiro", em nova insinuação ao caso relacionado aos pagamentos feitos pelo Barcelona a uma empresa ligada a José María Negreira, ex-responsável na comissão de árbitros da Espanha.

O canal encerrou seu ataque ironizando as imagens que mostram jogadores do Barcelona com os árbitros, dizendo: "José Mota poderia fazer os vídeos que juntam os jogadores do Barcelona com os árbitros", em referência ao ator cômico espanhol.