Assistência de craque: projeto com Jesus, Neymar e Kaká quer ajudar quem ganha pouco no futebol

Intenção é ajudar jogadores e árbitros que ganham até dois salários mínimos e também instituições de Paraisópolis e Heliópolis

A Federação Paulista de Futebol (FPF) lançou nesse domingo (14) um projeto chamado Assistência de Craque. Ele consiste em um leilão de peças ou experiências de grandes jogadores e ex-jogadores para ajudar os atletas que ganham até dois salários mínimos com futebol. Além disso, parte da arrecadação será feita para instituições que atuam em Paraisópolis e Heliópolis, como o Instituto Bacarelli, Gerando Falcões e Movimento Maré do Bem.

Nomes como Neymar, Gabriel Jesus, Raí, Kaká e Mauro Silva já estão participando da iniciativa. Cada um deles oferece algo diferente e pessoal. Enquanto Neymar e Jesus leiloam um par de chuteiras usadas por eles mesmos, Kaká oferece assistir a uma partida no Morumbi, com a presença dele no camarote.

O total da arrecadação será dividido ao meio. Metade irá para ajudar jogadores de futebol que ganham até dois salários mínimos e têm passado dificuldades com a paralisação do esporte por conta do novo coronavírus. Os outros 50% irão para as instituições em Paraisópolis e Heliópolis.

Com uma cadeia pronta de convocações para a participação, novos nomes deverão entrar na ação conforme forem passando os dias.

A ação da FPF durará um mês e deve impactar milhares de pessoas que passam por momentos de escassez devido à pandemia da Covid-19.