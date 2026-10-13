"Assistam ao primeiro minuto": partida do Villarreal leva Mourinho a atacar diretamente a imprensa espanhola

Compartilhar Siga GOAL no Google

Sem espaço para sentimentalismo diante da Roma

Publicidade

José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que não há espaço para sentimentalismo quando sua equipe visitar a Roma, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Mourinho já comandou a Roma e mantém uma relação especial com a torcida do clube, que levou ao título da Liga Conferência Europa em 2022 e à final da Liga Europa na temporada seguinte.

Mourinho disse em entrevista coletiva nesta terça-feira: "Inter e Roma são os dois times mais fortes do Campeonato Italiano. E desde que o sorteio me colocou diante dos dois, passei a acompanhar muito o futebol italiano".

E prosseguiu: "Me preparei bem para o meu retorno (ao estádio da Roma); estou equilibrado e, sem dúvida, vou dar o meu melhor. Talvez eu deixe meus sentimentos falarem antes ou depois da partida, mas durante o jogo não há espaço para sentimentos; a Roma quer ganhar, e eu também. Naquele momento, as emoções desaparecem".

Publicidade Publicidade

Sobre as chaves para a vitória no jogo de quarta-feira, José explicou: "Fazer uma atuação muito boa. O sorteio nos colocou diante dos dois times mais fortes da Itália logo no início. Na primeira partida, conseguimos somar os três pontos apesar da ausência de três jogadores por suspensão, e agora enfrentamos a Roma".

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Liga dos Campeões Feyenoord x Como Max

LASK x Liverpool Max

Slovan Bratislava x Stuttgart Max

Manchester City x PSG Max

Shakhtar Donetsk x AEK Athens Max

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund Max

Roma x Real Madrid Max

Bétis x Porto Max

Aston Villa x Fenerbahçe Max

















E continuou: "É uma equipe forte e motivada pelo seu retorno à Liga dos Campeões no Estádio Olímpico, diante de uma torcida que desempenha um papel real e influente na partida; a torcida não se contenta em assistir, ela participa efetivamente do jogo. E para somar pontos, temos que jogar em um nível muito alto; eles são um adversário forte e difícil de enfrentar".

E completou: "É verdade que ainda não chegamos à fase de pressão decisiva (jogos de vida ou morte) habitual na Liga dos Campeões, mas nós mesmos nos colocamos sob pressão; nós queremos ganhar".





Publicidade

Mourinho e a partida contra o Villarreal

O Real Madrid venceu com muita dificuldade o Villarreal, em casa, por 1 a 0, no primeiro teste da equipe após o fim da Data Fifa, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, no último sábado.

Mourinho não compareceu à entrevista coletiva após o jogo de sábado, isso depois da anulação de um gol do atacante do Real Madrid Vinícius Júnior e de sua expulsão com cartão vermelho direto.

Publicidade

Mourinho recebeu nesta terça-feira uma pergunta sobre a partida contra o Villarreal e respondeu: "Nada, nada. É um jogo da Liga dos Campeões; não tenho nada a dizer sobre a partida do Campeonato Espanhol".

Ele foi questionado se as entradas duras estão ficando mais difíceis no Campeonato Espanhol, e Mourinho respondeu: "Acho que você sabe a resposta para essa pergunta, mesmo que, por algum motivo, não queira dizê-la. Acho que a imprensa na Espanha tende a trabalhar de forma indireta; são poucas as opiniões claras e específicas sobre situações que não deixam dúvida".

Publicidade

E acrescentou: "Esta é a quarta ou quinta pergunta sobre esse assunto. Com certeza a imprensa italiana está mais interessada na partida. Nos veremos no sábado (senhores da imprensa espanhola), então vamos passar para outro assunto".

Sobre ter mais confiança nos árbitros na Liga dos Campeões, respondeu: "Já lidei com todo tipo de árbitro. A única coisa que me incomoda é saber o nome do árbitro — como regra geral — semanas antes da partida, em vez de saber apenas 24 horas antes. Essa é a única coisa que me preocupa. Fora isso, tenho confiança e espero que as coisas corram bem para as três equipes. Não guardo nenhum rancor".

Publicidade

Ele foi questionado novamente: você saiu do campo se sentindo contrariado no sábado?.. E Mourinho respondeu: "Já disse ao seu colega que não quero comentar sobre isso, mas vou tentar fazer com que esta seja a última vez que eu toque no assunto".

E concluiu: "Convido vocês a assistirem apenas ao primeiro minuto da partida contra o Villarreal. E se quiserem, podemos discutir o assunto no próximo sábado; aquele primeiro minuto dispensa qualquer explicação para quem entende de futebol".