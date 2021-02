ASSISTA: Um retrato de grandeza esportiva - Pelé como você nunca viu antes

Novo documentário da Netflix leva o público em uma jornada desde as origens humildes como jovem superastro até se tornar o maior que o mundo já viu

Neste mês, um novo documentário da Netflix irá contar a história completa do possível melhor jogador de futebol de todos os tempos.

"Pelé" traça a jornada única do brasileiro, do menino pródigio de 16 anos até se tornar o único jogador da história a vencer três Copas do Mundo.

Pelé é mais do que apenas um documentário retratando a grandeza esportiva. É também a história do Brasil no anos de 1960, à medida que o país deixou de se fomentar sua fama global para passar por um período de turbulência política e ditadura.

"Pelé" leva o público em uma jornada desde as origens humildes da jovem superestrela em 1958 até se tornar um herói nacional.

"Ele é um dos poucos ícones vivos - se não o último - do século XX", diz o diretor Dave Tryhorn. "Nunca houve realmente um filme que pensamos ter feito justiça a ele, ao que ele conquistou, ao que ele siginifca".

"Pelé" estreia na Netflix no dia 23 de fevereiro.