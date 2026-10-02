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Assista Tampa Bay Buccaneers x Green Bay Packers pela NFL AO VIVO: transmissão online, canais de TV e horário de início

Tampa Bay Buccaneers x Green Bay Packers
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário do jogo entre Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers

NFL
Raymond James Stadium

O Tampa Bay Buccaneers recebe o Green Bay Packers no Raymond James Stadium (Tampa, Flórida), durante a semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 4 de outubro, às 14:00 (BRT).

Como assistir a Tampa Bay Buccaneers x Green Bay Packers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

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Notícias das equipes de Tampa Bay Buccaneers x Green Bay Packers

Este jogo está sendo chamado de "Batalha dos Ruins", em vez da tradicional "Batalha das Baías", já que ambas as franquias históricas começaram a nova campanha de forma lenta.

Os Buccaneers estão em 0-3, sem vitórias, e encaram a perspectiva de um início 0-4, um buraco do qual apenas um time na história da NFL conseguiu sair para chegar aos playoffs. Enquanto isso, os Packers estão instáveis em 1-2, vindo de uma vergonhosa surra por 35 a 14 em horário nobre para o Atlanta Falcons.

Notícias do Tampa Bay Buccaneers

A principal notícia é que Baker Mayfield (QB) foi vetado, colocando toda a identidade ofensiva nas mãos de Jalon Daniels. No entanto, o relatório de lesões de quinta-feira trouxe reforços substanciais de volta ao campo de treino para o time de Todd Bowles.

  • Chris Godwin Jr. (WR): Tornozelo. Depois de ficar fora na quarta-feira, passou para Participação Total na quinta-feira. Está no caminho para oferecer uma válvula de escape crucial para seu quarterback calouro.
  • Yaya Diaby (OLB): Panturrilha/Ombro. Voltou aos treinos de forma limitada, com uma proteção na panturrilha. Bowles indicou que ele provavelmente vai jogar.
  • Rueben Bain Jr. (LB): Virilha/Ombro. Ficou fora de treinos consecutivos, deixando sua disponibilidade bastante duvidosa.
  • Bucky Irving (RB): Glúteo. Seguiu como Participante Limitado. Tampa precisa muito de sua produção terrestre para aliviar a pressão sobre Daniels.
  • Fora / Não participantes: O tight end Ko Kieft (cotovelo), o linebacker SirVocea Dennis (panturrilha) e o cornerback Jacob Parrish (pessoal) perderam a sessão de quinta-feira.

Notícias do Green Bay Packers

O time de Matt LaFleur tem muitos problemas estruturais internos, principalmente na linha ofensiva, que não conseguiu proteger Jordan Love de forma eficaz.

  • Jayden Reed (WR): Colocado na Injured Reserve. Em um golpe enorme para o ataque aéreo dos Packers, o jovem e dinâmico recebedor precisa de uma cirurgia no pescoço que encerra sua temporada. Mais alvos devem ir para Christian Watson e para o tight end Tucker Kraft.
  • Josh Jacobs (RB): Segue na Commissioner's Exempt List. Não é esperado em campo tão cedo devido a uma investigação da liga fora de campo que está em andamento.
  • Mudança na linha ofensiva: Green Bay está sem o right tackle titular Zach Bako-Bewele (IR - tendão patelar). Para remendar uma unidade de guards muito castigada, os Packers assinaram recentemente com os veteranos veteran Laken Tomlinson e Kevin Zeitler para estabilizar o interior.
  • Reforços no backfield: Com a profundidade sendo uma preocupação, o running back Kaleb Johnson, em seu segundo ano e recém-adquirido (trocado de Pittsburgh), pode ter um papel maior ao lado de Emanuel Wilson para dar impulso ao jogo terrestre em dificuldades.
  • Carrington Valentine (CB): Fora com uma lesão persistente no tendão da coxa.


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