Thijs Dallinga fez sua estreia na Bundesliga na tarde de sábado pelo FC Köln. Para o holandês, foi um jogo para não esquecer tão cedo. Dallinga entrou no meio do segundo tempo e conseguiu virar completamente a partida contra o TSG Hoffenheim com dois gols: 3 a 2.

O Hoffenheim começou com Wouter Burger entre os titulares e Mats Rots no banco. Os visitantes tiveram um início forte contra o Köln e conseguiram abrir o placar após pouco menos de meia hora de jogo, com Adam Daghim.

Rav van den Berg e Dallinga viram do banco como sua equipe empatou após o intervalo graças a Said El Mala. O meio-campista iniciou a jogada ele mesmo e depois finalizou com frieza no canto longo: 1 a 1.

No meio do segundo tempo, Dallinga entrou em campo. Recém-colocado no jogo, o atacante teve de ver o Hoffenheim retomar a vantagem. Em uma cobrança de escanteio, Ozan Kabak cabeceou para fazer 2 a 1.

O Köln, no entanto, mostrou novamente poder de reação, porque poucos minutos depois o 2 a 2 já era realidade. Dallinga fez uma boa movimentação em direção à primeira trave para deixar tudo igual novamente com um belo gol.

O holandês incendiou a torcida da casa nos minutos finais ao também marcar o gol da vitória por 3 a 2. O Hoffenheim não conseguiu afastar a bola de sua própria grande área. Depois que a bola sobrou para os pés de Dallinga após um bate-rebate, ele não hesitou. O atacante finalizou de primeira com sucesso e garantiu assim ao Köln uma grande virada e um excelente início de temporada.



