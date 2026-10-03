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Assista Seattle Seahawks x Los Angeles Chargers pela NFL AO VIVO: transmissão online, canais de TV e horário de início

Seattle Seahawks x Los Angeles Chargers
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Como assistir ao jogo da NFL entre Seattle Seahawks e Los Angeles Chargers, além do horário do pontapé inicial e das notícias das equipes

Horário de início de Seattle Seahawks x Los Angeles Chargers

NFL
Lumen Field

O Seattle Seahawks receberá o Los Angeles Chargers no Lumen Field (Seattle, Washington), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 17:25 (BRT).

Como assistir a Seattle Seahawks x Los Angeles Chargers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN, como a ExpressVPN, resolve principalmente as restrições de bloqueio regional ao contornar apagões de transmissão locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a confrontos fora do mercado local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e completos, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que os provedores de internet reduzam sua largura de banda durante transmissões com alto tráfego, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas domésticas de streaming, como o YouTube TV, enquanto você viaja para o exterior.

Notícias das equipes de Seattle Seahawks x Los Angeles Chargers

Notícias do Seattle Seahawks

O Seahawks tenta se recuperar depois que uma derrota apertada na Semana 3 para o Washington Commanders encerrou sua sequência de 12 vitórias.

  • Déficit no backfield: O calouro running back de primeira rodada Jadarian Price (peito) está oficialmente FORA depois de agravar novamente uma lesão durante o treino de quarta-feira. Com Zach Charbonnet tendo sido apenas recentemente liberado para voltar aos treinos, toda a carga de corridas ficará com Emanuel Wilson e George Holani, com o jogador versátil do practice squad Velus Jones Jr. provavelmente sendo promovido.
  • Reforço na secundária: Em uma virada extremamente positiva, o safety de Pro Bowl Julian Love (panturrilha) treinou normalmente na sexta-feira e não tem designação de lesão. Ele retorna para estabilizar uma secundária que teve problemas de comunicação em sua ausência na semana passada.
  • Estabilidade no quarterback: Sam Darnold está totalmente saudável e de volta como quarterback titular. Ele busca dar sequência à forte sintonia com o wide receiver Jaxon Smith-Njigba, que atualmente lidera a NFL com 405 jardas recebidas.
  • Outras designações: O safety reserva Ty Okada (isquiotibiais) e o linebacker Chazz Surratt aparecem como Questionable.

Notícias do Los Angeles Chargers

A equipe de Jim Harbaugh enfrenta uma batalha difícil por causa de ausências críticas nas trincheiras e no corpo de recebedores.

  • Titulares importantes fora: O Chargers oficialmente descartou quatro jogadores: o left guard titular Kayode Awosika (fíbula), o defensor de linha Dalvin Tomlinson (isquiotibiais), o tight end Charlie Kolar (antebraço) e o wide receiver Brenen Thompson (quadríceps). A ausência de Awosika cria uma enorme vulnerabilidade no interior da linha ofensiva contra a pressão da linha defensiva de elite de Seattle.
  • Decisões em cima da hora: Cinco jogadores importantes aparecem como Questionable, incluindo o safety estrela Derwin James Jr. (isquiotibiais) e o principal wide receiver Ladd McConkey (pé), que não correu rotas durante a sessão aberta à imprensa na sexta-feira. O quarterback Trey Lance (virilha), o safety Elijah Molden (isquiotibiais) e o cornerback Donte Jackson (concussão) completam o grupo de questionáveis.
  • Liberados para jogar: Pelo lado positivo, os edge rushers Khalil Mack e Bud Dupree, junto com o defensive tackle Justin Eboigbe e o running back Keaton Mitchell, saíram do relatório e estão totalmente liberados.



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