Assista Seattle Seahawks x Los Angeles Chargers pela NFL AO VIVO: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de Seattle Seahawks x Los Angeles Chargers

4 de out. de 2026 - 16:25 Lumen Field

O Seattle Seahawks receberá o Los Angeles Chargers no Lumen Field (Seattle, Washington), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 17:25 (BRT).

Como assistir a Seattle Seahawks x Los Angeles Chargers

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



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Notícias das equipes de Seattle Seahawks x Los Angeles Chargers

Notícias do Seattle Seahawks

O Seahawks tenta se recuperar depois que uma derrota apertada na Semana 3 para o Washington Commanders encerrou sua sequência de 12 vitórias.

Déficit no backfield: O calouro running back de primeira rodada Jadarian Price (peito) está oficialmente FORA depois de agravar novamente uma lesão durante o treino de quarta-feira. Com Zach Charbonnet tendo sido apenas recentemente liberado para voltar aos treinos, toda a carga de corridas ficará com Emanuel Wilson e George Holani, com o jogador versátil do practice squad Velus Jones Jr. provavelmente sendo promovido.

Reforço na secundária : Em uma virada extremamente positiva, o safety de Pro Bowl Julian Love (panturrilha) treinou normalmente na sexta-feira e não tem designação de lesão. Ele retorna para estabilizar uma secundária que teve problemas de comunicação em sua ausência na semana passada.

Estabilidade no quarterback : Sam Darnold está totalmente saudável e de volta como quarterback titular. Ele busca dar sequência à forte sintonia com o wide receiver Jaxon Smith-Njigba, que atualmente lidera a NFL com 405 jardas recebidas.

Outras designações : O safety reserva Ty Okada (isquiotibiais) e o linebacker Chazz Surratt aparecem como Questionable.

Notícias do Los Angeles Chargers

A equipe de Jim Harbaugh enfrenta uma batalha difícil por causa de ausências críticas nas trincheiras e no corpo de recebedores.

Titulares importantes fora : O Chargers oficialmente descartou quatro jogadores: o left guard titular Kayode Awosika (fíbula), o defensor de linha Dalvin Tomlinson (isquiotibiais), o tight end Charlie Kolar (antebraço) e o wide receiver Brenen Thompson (quadríceps). A ausência de Awosika cria uma enorme vulnerabilidade no interior da linha ofensiva contra a pressão da linha defensiva de elite de Seattle.

Decisões em cima da hora : Cinco jogadores importantes aparecem como Questionable, incluindo o safety estrela Derwin James Jr. (isquiotibiais) e o principal wide receiver Ladd McConkey (pé), que não correu rotas durante a sessão aberta à imprensa na sexta-feira. O quarterback Trey Lance (virilha), o safety Elijah Molden (isquiotibiais) e o cornerback Donte Jackson (concussão) completam o grupo de questionáveis.

Liberados para jogar : Pelo lado positivo, os edge rushers Khalil Mack e Bud Dupree, junto com o defensive tackle Justin Eboigbe e o running back Keaton Mitchell, saíram do relatório e estão totalmente liberados.







