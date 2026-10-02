Horário de início de Philadelphia Eagles x Los Angeles Rams

4 de out. de 2026 - 13:00 Lincoln Financial Field

O Philadelphia Eagles recebe o Los Angeles Rams no Lincoln Financial Field (Filadélfia, Pensilvânia), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

Como assistir a Philadelphia Eagles x Los Angeles Rams

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Notícias das equipes de Philadelphia Eagles x Los Angeles Rams

O Philadelphia Eagles vem de uma feia derrota por 27 a 7 para o Chicago Bears. Jalen Hurts tem enfrentado problemas com a proteção, sofrendo oito sacks em três jogos, e o jogo aéreo parece desconectado desde a troca de A.J. Brown.

Por outro lado, o Los Angeles Rams lidera a NFL em ataque total sob o comando de Matthew Stafford, mas está falhando em transformar jardas em pontos, depois de desperdiçar uma vantagem de 16 pontos contra Denver na semana passada.

Historicamente, os Eagles têm dominado completamente Sean McVay, que tem um péssimo retrospecto de 1-6 contra Philadelphia, com quatro derrotas seguidas nos últimos confrontos.

Notícias do Philadelphia Eagles

Os Eagles enfrentam uma batalha enorme no ataque, já que lidam com um grupo de jogadores de posições de skill bastante desfalcado.

DeVonta Smith (WR) (Posterior da coxa - Improvável que jogue) : Vários relatos confirmam que “não há muito otimismo” de que Smith entre em campo no domingo após perder treinos consecutivos. Tendo já trocado A.J. Brown, Jalen Hurts ficará sem seus dois principais alvos no jogo aéreo. Dontayvion Wicks e o calouro Makai Lemon serão forçados a assumir funções de titulares.

Zack Baun (LB) (Concussão - Duvidoso) : Um dos pilares da defesa segue no protocolo de concussão e não treinou. Espera-se que o calouro Jeremiah Trotter Jr. faça sua terceira partida como titular na carreira ao lado de Jihaad Campbell.

Dallas Goedert (TE) (Joelho - Fora) : Goedert voltou a perder treino devido a uma lesão persistente no joelho. Zach Ertz e Johnny Mundt absorverão os alvos da posição de tight end.

Outros DNPs : O wide receiver Marquise "Hollywood" Brown (tornozelo) e o offensive tackle Fred Johnson (joelho) seguiram fora dos treinos no meio da semana.

Notícias do Los Angeles Rams

Em contraste com as ausências crescentes de Philly, os Rams recebem um reforço monumental para o jogo aéreo.

Puka Nacua (WR) (Quadril/Virilha - Retorno esperado) : Depois de perder dois jogos, Nacua voltou aos treinos nesta semana e está “totalmente liberado” para domingo. Ele imediatamente se reencontra com Davante Adams, apresentando um desafio formidável para uma defesa de Philly que ainda não conseguiu um único takeaway nesta temporada.

Terrance Ferguson (TE) (Tornozelo - Fora) : Ferguson sofreu uma entorse medial no tornozelo contra Denver e deve perder o jogo. Isso abre a porta para o calouro Max Klare, da posição de tight end, entrar nas formações pesadas “13 personnel” de Sean McVay.

Jaylen Watson (CB) (Fora) : A secundária dos Rams estará um pouco desfalcada, já que Watson deve ficar fora da partida.

Kamren Kinchens (S) (Posterior da coxa - Voltando) : Kinchens treinou pela primeira vez desde a Semana 1 e caminha para jogar.







