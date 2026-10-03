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New Orleans SaintsNew Orleans Saints
Caesars Superdome
Atlanta FalconsAtlanta Falcons
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Assista New Orleans Saints x Atlanta Falcons pela NFL AO VIVO: onde assistir online, canais de TV e horário do jogo

New Orleans Saints x Atlanta Falcons
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre New Orleans Saints e Atlanta Falcons, além do horário do pontapé inicial e das notícias das equipes

New Orleans Saints x Atlanta Falcons: horário do jogo

NFL
Caesars Superdome

O New Orleans Saints recebe o Atlanta Falcons no Caesars Superdome (Nova Orleans, Louisiana), em um grande confronto totalmente da NFC South, durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar na segunda-feira, 5 de outubro, às 21:15 (BRT).

Como assistir a New Orleans Saints x Atlanta Falcons

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, Disney+ e ESPN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias das equipes de New Orleans Saints x Atlanta Falcons

Notícias do New Orleans Saints

O elenco do Saints está bastante desfalcado, especialmente no front seven defensivo e no backfield.

Travis Etienne Jr. (RB): Colocado na lista de lesionados devido a uma grave lesão no tendão da coxa sofrida na Semana 3. Ele ficará fora por pelo menos as próximas quatro semanas, deixando Alvin Kamara com a maior parte da carga, enquanto Ulysses Bentley IV foi contratado para o practice squad como opção de profundidade.

Não treinou (DNP): Um grupo de importantes titulares defensivos perdeu treinos consecutivos:

Kaden Elliss (LB) - Panturrilha

Pete Werner (LB) - Stinger/Ombro

Carl Granderson (EDGE) - Tornozelo

Anfernee Jennings (EDGE) - Joelho

Treino limitado (LP): O novato dos times especiais Barion Brown (tendão da coxa) e o tight end Noah Fant (abdômen) seguem limitados.

Boa notícia: O safety titular Julian Blackmon (panturrilha) voltou a um treino completo, dando um grande impulso à secundária.

Notícias do Atlanta Falcons

O Falcons chega ao confronto em horário nobre em condições de saúde relativamente excelentes.

Não treinou (DNP): Apenas o offensive tackle Jawaan Taylor perdeu o treino, em um dia de descanso programado. O veterano pass rusher Za'Darius Smith também voltou após um dia de descanso.

Treino limitado (LP): Alguns defensores importantes tiveram sessões limitadas, embora nenhum pareça correr risco de perder o jogo:

Samson Ebukam (DE) - Está voltando de uma lesão no tendão da coxa que o tirou da Semana 3.

Divine Deablo (LB) - Está administrando um problema no tendão da coxa, mas jogou todos os snaps em sua última partida.

Kendal Daniels (LB) - O novato titular foi incluído no relatório com um problema no tendão de Aquiles, embora o time supostamente esteja apenas sendo cauteloso.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks


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