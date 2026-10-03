New Orleans Saints x Atlanta Falcons: horário do jogo
O New Orleans Saints recebe o Atlanta Falcons no Caesars Superdome (Nova Orleans, Louisiana), em um grande confronto totalmente da NFC South, durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar na segunda-feira, 5 de outubro, às 21:15 (BRT).
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Notícias das equipes de New Orleans Saints x Atlanta Falcons
Notícias do New Orleans Saints
O elenco do Saints está bastante desfalcado, especialmente no front seven defensivo e no backfield.
Travis Etienne Jr. (RB): Colocado na lista de lesionados devido a uma grave lesão no tendão da coxa sofrida na Semana 3. Ele ficará fora por pelo menos as próximas quatro semanas, deixando Alvin Kamara com a maior parte da carga, enquanto Ulysses Bentley IV foi contratado para o practice squad como opção de profundidade.
Não treinou (DNP): Um grupo de importantes titulares defensivos perdeu treinos consecutivos:
• Kaden Elliss (LB) - Panturrilha
• Pete Werner (LB) - Stinger/Ombro
• Carl Granderson (EDGE) - Tornozelo
• Anfernee Jennings (EDGE) - Joelho
Treino limitado (LP): O novato dos times especiais Barion Brown (tendão da coxa) e o tight end Noah Fant (abdômen) seguem limitados.
Boa notícia: O safety titular Julian Blackmon (panturrilha) voltou a um treino completo, dando um grande impulso à secundária.
Notícias do Atlanta Falcons
O Falcons chega ao confronto em horário nobre em condições de saúde relativamente excelentes.
Não treinou (DNP): Apenas o offensive tackle Jawaan Taylor perdeu o treino, em um dia de descanso programado. O veterano pass rusher Za'Darius Smith também voltou após um dia de descanso.
Treino limitado (LP): Alguns defensores importantes tiveram sessões limitadas, embora nenhum pareça correr risco de perder o jogo:
• Samson Ebukam (DE) - Está voltando de uma lesão no tendão da coxa que o tirou da Semana 3.
• Divine Deablo (LB) - Está administrando um problema no tendão da coxa, mas jogou todos os snaps em sua última partida.
• Kendal Daniels (LB) - O novato titular foi incluído no relatório com um problema no tendão de Aquiles, embora o time supostamente esteja apenas sendo cauteloso.
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