Horário do jogo entre Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs
O Las Vegas Raiders recebe o Kansas City Chiefs no Allegiant Stadium (Paradise, Nevada), durante a semana 4 da temporada regular da NFL. É um grande confronto da AFC West, com os dois times ostentando campanhas de 3-0. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 16h25 ET / 13h25 PT (21h25 BST).
Como assistir a Las Vegas Raiders x Kansas City Chiefs online
Nos EUA:
CBS / Paramount+ / Fubo
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Sky Sports NFL / Sky Sports Football
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Notícias das equipes de Las Vegas Raiders x Kansas City Chiefs
As duas equipes chegam para o jogo lidando com ajustes importantes na linha ofensiva e mudanças no status de lesão.
Notícias do time do Las Vegas Raiders
- Jackson Powers-Johnson (G): Altamente improvável para jogar após perder treinos consecutivos com uma lesão na virilha sofrida no fim do jogo contra New Orleans. Caleb Rogers está cotado para começar como guard em sua ausência.
- Treydan Stokes (S): Passou pelo protocolo de concussão e está 100% liberado para jogar. Seu retorno como free safety dá um enorme impulso à comunicação na secundária.
- Aidan O'Connell (QB): É dúvida e perdeu treinos devido a uma questão pessoal em andamento.
- Adições ao elenco: O wide receiver Cody White foi promovido recentemente do practice squad para reforçar a profundidade do elenco. O wideout Tre Tucker, o linebacker Nakobe Dean e o tight end Brock Bowers foram escolhidos como capitães da partida.
Notícias do time do Kansas City Chiefs
- Josh Simmons (LT): Está fora. O técnico Andy Reid confirmou que Simmons está lidando com uma hérnia de disco nas costas, que está causando fraqueza na perna.
- Kahlil Benson (OL): Entrando no lugar de Simmons, Benson acabou de ser nomeado o Calouro Ofensivo do Mês da AFC em setembro após uma excelente sequência.
- Chamarri Conner (DB): Deve voltar à ação após ser listado como participante completo na quinta-feira, depois de problemas no joelho.
- Patrick Mahomes (QB): Participando totalmente dos treinos, apesar de lidar com um leve incômodo no joelho.
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