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Assista Houston Texans x Dallas Cowboys pela NFL AO VIVO: transmissão online, canais de TV e horário de início

Houston Texans x Dallas Cowboys
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Houston Texans e Dallas Cowboys, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Houston Texans x Dallas Cowboys

NFL
Reliant Stadium

O Houston Texans recebe o Dallas Cowboys no Reliant Stadium (Houston, Texas), em um grande confronto do estado da estrela solitária, durante a semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está programado para começar no domingo, 4 de outubro, à 14:00 (BRT).

Como assistir a Houston Texans x Dallas Cowboys

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, ESPN und Disney+ übertragen.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

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Notícias das equipes de Houston Texans x Dallas Cowboys

As duas equipes chegam para a partida tentando mudar o roteiro de começos lentos, com os Texans em um inesperado 0-3 e os Cowboys em 1-2 após uma frustrante derrota na semana 3 para o Baltimore Ravens.

Notícias do Houston Texans

Os Texans receberam nesta semana tanto um golpe defensivo catastrófico quanto uma atualização ofensiva bastante encorajadora.

  • Nico Collins (WR) - Hamstring: Há um otimismo substancial em torno do wide receiver estrela. Depois de perder os últimos dois jogos, Collins voltou oficialmente aos treinos como participante limitado e participou de sessões com contato. Salvo um revés de última hora, a tendência é de que ele jogue.
  • Mario Edwards Jr. (DT) - Knee (Out for Season): Em um golpe enorme para a linha defensiva de Houston, o técnico principal DeMeco Ryans confirmou que Edwards sofreu uma ruptura do LCA na semana 3. Ele foi oficialmente colocado na lista de lesionados (IR).
  • Will Anderson Jr. & Logan Hall (DE/DT) - Ankle/Knee: Ambos os importantes jogadores da linha defensiva foram listados como participantes limitados no treino, o que significa que a profundidade do pass rush de Houston está sendo testada.
  • Ed Ingram (G) - Groin: O guard titular continua como questionável e foi participante limitado nos treinos que antecedem o domingo.

Notícias do Dallas Cowboys

Os Cowboys enfrentam uma crise real no lado defensivo da bola, particularmente na secundária, o que motivou uma troca bombástica no meio da semana.

  • Troca bombástica: Joey Porter Jr. (CB) adquirido: desesperados por jogadores saudáveis, os Cowboys concluíram uma troca tarde da noite para adquirir o cornerback Joey Porter Jr.. Porter vem lidando com um problema nas costas, mas é um grande reforço para um grupo desfalcado.
  • Perdas na secundária (Jalen Thompson & Malik Hooker): O safety titular Jalen Thompson (hamstring) foi colocado na lista de lesionados (IR) e está fora por pelo menos 4 semanas. Pelo lado positivo, o safety veterano Malik Hooker (forearm) voltou a treinar de forma limitada pela primeira vez desde que quebrou o braço.
  • Cobie Durant & Shavon Revel (CB): O cornerback Cobie Durant (hamstring) é muito improvável depois de ficar fora de treinos consecutivos. Seu reserva, Shavon Revel, que foi titular na semana passada, também perdeu o treino com um problema no joelho/tornozelo, criando uma enorme lacuna na posição de corner.
  • DeMarvion Overshown (LB) - Hamstring: O linebacker titular não participou dos drills da equipe nos treinos do meio da semana e continua muito questionável.


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