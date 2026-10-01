Horário de início de Houston Texans x Dallas Cowboys

4 de out. de 2026 - 13:00 Reliant Stadium

O Houston Texans recebe o Dallas Cowboys no Reliant Stadium (Houston, Texas), em um grande confronto do estado da estrela solitária, durante a semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está programado para começar no domingo, 4 de outubro, à 14:00 (BRT).

Como assistir a Houston Texans x Dallas Cowboys

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Notícias das equipes de Houston Texans x Dallas Cowboys

As duas equipes chegam para a partida tentando mudar o roteiro de começos lentos, com os Texans em um inesperado 0-3 e os Cowboys em 1-2 após uma frustrante derrota na semana 3 para o Baltimore Ravens.

Notícias do Houston Texans

Os Texans receberam nesta semana tanto um golpe defensivo catastrófico quanto uma atualização ofensiva bastante encorajadora.

Nico Collins (WR) - Hamstring : Há um otimismo substancial em torno do wide receiver estrela. Depois de perder os últimos dois jogos, Collins voltou oficialmente aos treinos como participante limitado e participou de sessões com contato. Salvo um revés de última hora, a tendência é de que ele jogue.

Mario Edwards Jr. (DT) - Knee (Out for Season) : Em um golpe enorme para a linha defensiva de Houston, o técnico principal DeMeco Ryans confirmou que Edwards sofreu uma ruptura do LCA na semana 3. Ele foi oficialmente colocado na lista de lesionados (IR).

Will Anderson Jr. & Logan Hall (DE/DT) - Ankle/Knee : Ambos os importantes jogadores da linha defensiva foram listados como participantes limitados no treino, o que significa que a profundidade do pass rush de Houston está sendo testada.

Ed Ingram (G) - Groin : O guard titular continua como questionável e foi participante limitado nos treinos que antecedem o domingo.

Notícias do Dallas Cowboys

Os Cowboys enfrentam uma crise real no lado defensivo da bola, particularmente na secundária, o que motivou uma troca bombástica no meio da semana.

Troca bombástica : Joey Porter Jr. (CB) adquirido: desesperados por jogadores saudáveis, os Cowboys concluíram uma troca tarde da noite para adquirir o cornerback Joey Porter Jr.. Porter vem lidando com um problema nas costas, mas é um grande reforço para um grupo desfalcado.

Perdas na secundária (Jalen Thompson & Malik Hooker) : O safety titular Jalen Thompson (hamstring) foi colocado na lista de lesionados (IR) e está fora por pelo menos 4 semanas. Pelo lado positivo, o safety veterano Malik Hooker (forearm) voltou a treinar de forma limitada pela primeira vez desde que quebrou o braço.

Cobie Durant & Shavon Revel (CB) : O cornerback Cobie Durant (hamstring) é muito improvável depois de ficar fora de treinos consecutivos. Seu reserva, Shavon Revel, que foi titular na semana passada, também perdeu o treino com um problema no joelho/tornozelo, criando uma enorme lacuna na posição de corner.

DeMarvion Overshown (LB) - Hamstring : O linebacker titular não participou dos drills da equipe nos treinos do meio da semana e continua muito questionável.



