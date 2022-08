Assista: Douglas Luiz faz gol olímpico em classificação do Aston Villa

Equipe venceu o adversário por 4 a 1 e passa para a próxima fase ao lado de clubes como Brentford e Wolverhampton

Nesta última terça-feira (23), em partida válida pela Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa, o Aston Villa bateu o Bolton Wanderers por 4 a 1, atuando fora de casa. Com isso, inclusive, a equipe comandada por Steven Gerrard pôde avançar para a próxima fase da competição, deixando o clube de Manchester para trás.

O que chamou de fato a atenção no embate, além de tudo, foi o golaço do meia brasileiro Douglas Luiz, que, aos 36 minutos de jogo, enquanto o Bolton vencia a partida por 1 a 0, deixou tudo igual acertando um gol olímpico na "bochecha" das redes de Joel Dixon. Veja:

O confronto seguiu com certa superioridade dos visitantes, que terminaram a partida fazendo 4 a 1 sobre os adversários: os gols foram marcados por Douglas Luiz, Danny Ings, de pênalti, Lucas Digne e Leon Bailey, pelo Villa, e Dion Charles, pelo Bolton. Ainda ontem, equipes como Everton, Burnley, Brentford e Wolves se classificaram junto com os Villans para a próxima fase.

Vale destacar que, no dia anterior ao jogo, o Aston Villa divulgou que o meia brasileiro havia marcado um gol olímpico no treino, publicando em suas redes com a frase: "A prática leva a perfeição". Os tentos do treino e do confronto, inclusive, atingiram a mesma região do gol.