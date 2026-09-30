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NFL
Cleveland BrownsCleveland Browns
Huntington Bank Field
Pittsburgh SteelersPittsburgh Steelers
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Assista Cleveland Browns x Pittsburgh Steelers pela NFL AO VIVO: transmissão online, canais de TV e horário de início

NFL
Cleveland Browns x Pittsburgh Steelers

Como assistir ao jogo da NFL entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Cleveland Browns x Pittsburgh Steelers

NFL
Huntington Bank Field

O Cleveland Browns recebe o Pittsburgh Steelers no Huntington Bank Field (Cleveland, Ohio), em um grande duelo de rivalidade da AFC North, durante a semana 4 da temporada regular da NFL. A partida está marcada para começar às 20h15 ET / 17h15 PT na quinta-feira, 1º de outubro.

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Notícias das equipes de Cleveland Browns x Pittsburgh Steelers

Os dois rivais da AFC North chegam para este grande jogo com campanhas de 2-1 e atualizações importantes nas trincheiras e na secundária.

Notícias do Cleveland Browns

O Browns entra em campo sob o comando do técnico Todd Monken, com uma mistura de preocupantes problemas de profundidade na posição de center e notícias bastante positivas em sua secundária.

Mudanças na linha ofensiva: O center titular Elgton Jenkins está fora por estar no protocolo de concussão e não treinou nesta semana. Se ele não for liberado do protocolo até quinta-feira, o center em seu terceiro ano Luke Wypler será titular. Em uma nota mais positiva, o guard Teven Jenkins (costas) voltou a treinar como participante limitado pela primeira vez em três semanas e pode fazer sua estreia na temporada. O right tackle Tytus Howard (joelho) segue limitado, mas está no caminho certo.

Reforço na secundária: O cornerback Tyson Campbell (quadril/tornozelo), que perdeu a semana 3, foi um participante limitado ao lado do safety Grant Delpit (ombro). Ambos participaram de trabalhos individuais e devem jogar contra Pittsburgh.

Posições de habilidade: O wide receiver Tylan Wallace (joelho) não treinou e foi visto de muletas. Os wide receivers do practice squad Jimmy Horn Jr. ou Bub Means são candidatos a serem promovidos para o dia do jogo.

Notícias do Pittsburgh Steelers

O Steelers, treinado por Mike McCarthy, está lidando com um aumento de lesões em seu backfield defensivo após uma vitória apertada na semana 3 sobre o Bengals.

A lesão no punho de Jalen Ramsey: O cornerback estrela Jalen Ramsey revelou que está com o punho quebrado, lesão sofrida no último fim de semana. Embora tenha tirado a tipoia na terça-feira e treinado de forma limitada, sua efetividade exata e seu status seguem sendo uma grande incógnita

Preocupações com a profundidade entre os cornerbacks: O cornerback Joey Porter Jr. (NIR/conditioning) registrou treinos completos consecutivos na segunda e na terça-feira. Embora seja um sinal positivo após uma sequência de vários jogos fora, seu status de ativação continua indefinido. Enquanto isso, o cornerback reserva Brandin Echols é um participante limitado enquanto passa por avaliações de concussão.

Situação do backfield: O running back Rico Dowdle (dedo do pé) perdeu duas sessões de treino seguidas e é altamente improvável que jogue na noite de quinta-feira. No entanto, Jaylen Warren (ombro) não apareceu no relatório desta semana, sinalizando que está totalmente saudável.

Quarterback & ataque: Aaron Rodgers seguirá comandando o ataque. Ele se beneficiará da estabilidade no lado direito da linha ofensiva depois que Brock Hoffman e Max Iheanachor conseguiram reforçar a frente contra Cincinnati.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks


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