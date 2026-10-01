Assista Chicago Bears x New York Jets pela NFL AO VIVO: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de Chicago Bears x New York Jets

4 de out. de 2026 - 13:00 Soldier Field

O Chicago Bears recebe o New York Jets no Soldier Field (Chicago, Illinois), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

Como assistir a Chicago Bears x New York Jets

Nos EUA:

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No Reino Unido:

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Notícias das equipes de Chicago Bears x New York Jets

Notícias do Chicago Bears

O Bears (2-1) chega à Semana 4 em alta após uma dominante vitória por 27 a 7 na noite de segunda-feira sobre o Philadelphia Eagles, mas segue enfrentando questões importantes de gestão do elenco.

O dilema no quarterback : O quarterback titular Caleb Williams segue fora com uma lesão de grau 2 no tendão da coxa, que exige um prazo de recuperação de três a quatro semanas. O técnico Ben Johnson tem uma decisão a tomar na posição. O veterano terceiro quarterback Case Keenum foi muito bem na noite de segunda-feira, com 247 jardas passadas e 2 touchdowns. Enquanto isso, o principal reserva Tyson Bagent foi liberado do protocolo de concussão e também está sendo considerado.

Desfalques na linha ofensiva : O left tackle titular Braxton Jones é considerado semana a semana com uma lesão no joelho e não participou da atividade leve de quarta-feira. Com o reserva Ozzy Trapilo ainda tentando voltar após uma ruptura de longo prazo no tendão patelar, Theo Benedet, que atua como swing tackle, deve ser titular como left tackle. O guard Jonah Jackson também perdeu o treino por motivos pessoais.

Atualizações defensivas : A janela de 21 dias para treinos do cornerback Kyler Gordon foi aberta quando ele foi ativado da lista PUP após uma lesão na panturrilha. No entanto, as regras da NFL determinam que ele ainda precisa ficar fora por pelo menos mais um jogo, o que significa que seu retorno mais cedo será na Semana 5. Cam Lewis (quadril), Noah Sewell (Aquiles) e Shemar Turner (joelho) tiveram participação limitada nos treinos.

Notícias do New York Jets

O Jets (1-2) busca se recuperar de uma apertada derrota por 31 a 24 para o Detroit Lions, mas o técnico Aaron Glenn está lidando com uma preocupante onda de lesões, particularmente em seu ataque:

Playmakers do ataque fora : O Jets provavelmente estará muito desfalcado no domingo. O running back estrela Breece Hall (quadríceps), o wide receiver Adonai Mitchell (dedo), o tight end Mason Taylor (polegar) e o left guard titular Dylan Parham (joelho) foram todos designados como semana a semana e ficaram fora da sessão de quarta-feira. Jordan Meredith deve entrar no lugar de Parham na linha ofensiva.

Reforço defensivo : Em um grande impulso para a secundária, o safety estrela Minkah Fitzpatrick voltou aos treinos de forma limitada. Glenn observou que há uma "chance muito boa" de Fitzpatrick jogar no domingo depois de perder a maior parte das três primeiras semanas com uma lesão na virilha.

Profundidade entre os linebackers : O linebacker Kiko Mauigoa também está listado como semana a semana com uma lesão no quadríceps e não conseguiu treinar.

Links úteis

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