Horário de início de Carolina Panthers x Detroit Lions

4 de out. de 2026 - 20:20 Bank of America Stadium

O Carolina Panthers recebe o Detroit Lions no Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina do Norte), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 21:20 (BRT).

Como assistir a Carolina Panthers x Detroit Lions

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Notícias das equipes de Carolina Panthers x Detroit Lions

Notícias do Carolina Panthers

Os Panthers estão severamente desfalcados dos dois lados da bola, forçando o coordenador defensivo Ejiro Evero e o coordenador ofensivo Brad Edzik a fazer ajustes no estilo "próximo homem da fila".

Crise na secundária : Os dois cornerbacks externos titulares, Jaycee Horn (ruptura no quadríceps, fora por 6 a 12 semanas) e Mike Jackson (virilha), foram colocados na lista de lesionados esta semana. Carolina terá de depender bastante do calouro Will Lee III, do destaque dos times especiais Akayleb Evans e de Chau Smith-Wade para conter o ataque aéreo de Detroit.

Baixas na linha ofensiva : O principal left guard, Damien Lewis, está fora após sofrer uma ruptura do ligamento colateral ulnar no cotovelo. O right tackle titular Monroe Freeling está no protocolo de concussão e é oficialmente dúvida; ele participou plenamente na sexta-feira, mas precisa de liberação de um médico independente antes do início da partida.

Grupo de recebedores em dúvida : O explosivo wide receiver Xavier Legette (joelho) foi vetado. Enquanto isso, o principal recebedor Jalen Coker (quadríceps) é dúvida após treinar de forma limitada; a equipe planeja testá-lo no sábado antes de tomar uma decisão final.

Atualização sobre o quarterback : Em nota positiva, o quarterback Bryce Young foi completamente liberado do relatório de lesões e não tem nenhuma designação para o jogo, apesar de lidar com um problema menor no joelho desde a Semana 3.

Notícias do Detroit Lions

Os Lions estão em uma condição física muito melhor, lidando com apenas interrupções mínimas no elenco.

Linha ofensiva : O guard Ben Bartch (pé) foi oficialmente vetado após não conseguir treinar durante toda a semana.

Secundária : O cornerback titular D.J. Reed (costelas) aparece como dúvida após treinar de forma limitada. No entanto, a comissão técnica espera totalmente que ele jogue apesar do desconforto.

Reforço no pass rush : O edge rusher DJ Wonnum (costas) voltou aos treinos como participante pleno na quinta-feira e não tem nenhuma designação por lesão, o que significa que está liberado para jogar contra seu ex-time. Ele fortalecerá uma feroz linha defensiva ao lado de Aidan Hutchinson.

Posições de habilidade : A dominante dupla ofensiva formada pelo quarterback Jared Goff e pelo running back Jahmyr Gibbs está totalmente saudável e tenta explorar uma defesa terrestre dos Panthers classificada na parte de baixo da liga.







