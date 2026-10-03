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Assista Carolina Panthers x Detroit Lions pela NFL AO VIVO: onde assistir online, canais de TV e horário do jogo

Carolina Panthers x Detroit Lions
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Carolina Panthers e Detroit Lions, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de Carolina Panthers x Detroit Lions

NFL
Bank of America Stadium

O Carolina Panthers recebe o Detroit Lions no Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina do Norte), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 21:20 (BRT).

Como assistir a Carolina Panthers x Detroit Lions

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN, Disney+ e ESPN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
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Notícias das equipes de Carolina Panthers x Detroit Lions

Notícias do Carolina Panthers

Os Panthers estão severamente desfalcados dos dois lados da bola, forçando o coordenador defensivo Ejiro Evero e o coordenador ofensivo Brad Edzik a fazer ajustes no estilo "próximo homem da fila".

  • Crise na secundária: Os dois cornerbacks externos titulares, Jaycee Horn (ruptura no quadríceps, fora por 6 a 12 semanas) e Mike Jackson (virilha), foram colocados na lista de lesionados esta semana. Carolina terá de depender bastante do calouro Will Lee III, do destaque dos times especiais Akayleb Evans e de Chau Smith-Wade para conter o ataque aéreo de Detroit.
  • Baixas na linha ofensiva: O principal left guard, Damien Lewis, está fora após sofrer uma ruptura do ligamento colateral ulnar no cotovelo. O right tackle titular Monroe Freeling está no protocolo de concussão e é oficialmente dúvida; ele participou plenamente na sexta-feira, mas precisa de liberação de um médico independente antes do início da partida.
  • Grupo de recebedores em dúvida: O explosivo wide receiver Xavier Legette (joelho) foi vetado. Enquanto isso, o principal recebedor Jalen Coker (quadríceps) é dúvida após treinar de forma limitada; a equipe planeja testá-lo no sábado antes de tomar uma decisão final.
  • Atualização sobre o quarterback: Em nota positiva, o quarterback Bryce Young foi completamente liberado do relatório de lesões e não tem nenhuma designação para o jogo, apesar de lidar com um problema menor no joelho desde a Semana 3.

Notícias do Detroit Lions

Os Lions estão em uma condição física muito melhor, lidando com apenas interrupções mínimas no elenco.

  • Linha ofensiva: O guard Ben Bartch (pé) foi oficialmente vetado após não conseguir treinar durante toda a semana.
  • Secundária: O cornerback titular D.J. Reed (costelas) aparece como dúvida após treinar de forma limitada. No entanto, a comissão técnica espera totalmente que ele jogue apesar do desconforto.
  • Reforço no pass rush: O edge rusher DJ Wonnum (costas) voltou aos treinos como participante pleno na quinta-feira e não tem nenhuma designação por lesão, o que significa que está liberado para jogar contra seu ex-time. Ele fortalecerá uma feroz linha defensiva ao lado de Aidan Hutchinson.
  • Posições de habilidade: A dominante dupla ofensiva formada pelo quarterback Jared Goff e pelo running back Jahmyr Gibbs está totalmente saudável e tenta explorar uma defesa terrestre dos Panthers classificada na parte de baixo da liga.



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