ASSISTA: Campeões da inovação - City supera o Arsenal como o mestre dos passes da Premier League

Campeões da inovação - City supera o Arsenal como o mestre dos passes da Premier League

A equipe de Pep Guardiola agora domina o território que pertenceu aos Gunners, como destaque da nova série de análise apresentada pela Nissan

Manchester City vs Arsenal: Poucos jogos da Premier League assitiram uma virada tão dinâmica como esta na última década.

Dos 'Invincibles' até o topo das equipes que praticavam o "Wenger-ball" do final dos anos 2000, o Arsenal dominou a questão do estilo, entretenimento e beleza do futebol na primeira divisão da Inglaterra. Ao mesmo tempo, o City ainda estava procurando por uma identidade definida em campo.



Avance 10 anos, e no entanto, e essas equipes efetivamente trocaram de lugar.

Os homens de Pep Guardiola são agora os mais estilosos da liga, passando com muita habilidade pelas defesas com uma equipe cheia de jogadores técnicos e criativos.



A equipe do City, recordista da última temporada, estabeleceu números fenomenais no quesito passes bem-sucedidos durante o jogo, quebrando o recorde estabelecido pelos "Invencíveis" do Arsenal.

Os principais criadores como Kevin De Bruyne e Leroy Sane também ultrapassaram as lendas do Arsenal no percentual de assistências - uma categoria antes dominada por nomes como Cesc Fabregas, Dennis Bergkamp e Mesut Ozil.



Será que o confronto de domingo no Etihad Stadium servirá como a mais recente ilustração de como a dinâmica deste evento se inverteu?

