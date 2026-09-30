Horário do jogo entre Buffalo Bills e New England Patriots

4 de out. de 2026 - 13:00 Highmark Stadium

O Buffalo Bills recebe o New England Patriots no Highmark Stadium (Orchard Park, Nova York), em um confronto divisional da AFC East, durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 4 de outubro, às 14:00 (BRT).

Como assistir a Buffalo Bills x New England Patriots

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Notícias das equipes de Buffalo Bills x New England Patriots

Notícias do Buffalo Bills

O Bills, ainda invicto, administra um susto com lesão em sua estrela da franquia, além de uma ausência importante na secundária.

Josh Allen (QB) : Passou por um grande susto depois de sofrer uma forte pancada de capacete no joelho esquerdo no fim da vitória da Semana 3 sobre o Chargers. Embora tenha sido visto mancando após o jogo e fazendo caretas no vestiário, o coordenador ofensivo do Buffalo Bills, Joe Brady, afirmou explicitamente que não há "nada com que se preocupar", e analistas médicos esportivos esperam que ele entre em campo no domingo sem limitações.

Christian Benford (CB) : O cornerback de lado externo é a maior preocupação do time depois de deixar o jogo da semana passada com uma lesão no pé/dedo do pé. Ele deixou o estádio usando uma bota ortopédica. Se não for liberado no protocolo, o novato Davison Igbinosun assumirá um papel importante como titular depois de registrar seis tackles e desviar um passe ao entrar como substituto.

Ed Oliver (DT) : O estrelado defensive tackle foi cortado de última hora na Semana 2 e seguiu bastante limitado por uma persistente lesão no quadril durante a Semana 3. O técnico principal Joe Brady espera controlar sua carga até o dia do jogo.

DJ Moore (WR) : Saiu brevemente na Semana 3 com uma preocupação no ombro, mas voltou ao jogo com sucesso e caminha para atuar apesar do desconforto.

Notícias do New England Patriots

A equipe do técnico principal Mike Vrabel lida com o que rapidamente está se tornando uma situação "grave" em suas unidades de proteção da linha ofensiva.

A crise no right guard : O Patriots perdeu seu right guard titular por lesões graves em semanas consecutivas. O titular confiável Mike Onwenu foi colocado na lista de lesionados (IR) com uma fratura no tornozelo na Semana 2. Seu substituto, o veterano Greg Van Roten, sofreu uma séria lesão na coxa contra Jacksonville no último domingo e também foi colocado na IR nesta terça-feira. Agora, o Patriots está em sua terceira opção para a posição, Ben Brown ou o novato Walter Rouse, para proteger o jovem quarterback Drake Maye.

Morgan Moses (RT) : O veterano right tackle continua tendo dificuldades para atuar com uma lesão no pé. Ele foi visto mancando bastante durante a derrota acachapante da semana passada para Jacksonville e precisou ser substituído cedo pelo novato Caleb Lomu.

Christian Barmore (DT) : O ponto focal da defesa deixou o campo cedo na Semana 3 com um aparente problema no ombro, gerando enormes preocupações de profundidade na parte interna da linha defensiva para a viagem a Buffalo.

Dre'Mont Jones & Quintayvious Hutchins (LBs) : Ambos os linebackers perderam totalmente os treinos na última semana por causa de lesões no joelho e no ombro e foram descartados.

Links úteis

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