Assista aqui de graça ao vivo ao jogo Ajax x FC Sion

O Ajax enfrenta o FC Sion na noite desta quinta-feira, na Johan Cruijff ArenA, pelo jogo de volta dos playoffs da Conference League. A equipe do técnico Míchel Sánchez defende a vantagem de 4 a 2, e a partida desta vez poderá ser assistida ao vivo gratuitamente por todos na Holanda, na TV ou pela internet.

A bola rola em Amsterdã na quinta-feira, 27 de agosto, às 20h. Com um bom resultado, o Ajax pode garantir vaga na fase de liga da Conference League, depois de os Amsterdammers terem conquistado uma excelente posição na Suíça na semana passada.

O jogo de ida contra o Sion foi menos simples de acompanhar para muitos torcedores. A partida precisava ser comprada por 4,99 euros via KIJK e, além disso, vários espectadores tiveram problemas com a transmissão ao vivo.

Para a volta, a situação é diferente. A Ziggo Sport possui os direitos de transmissão e exibirá Ajax x FC Sion ao vivo em seu canal principal, a Ziggo Sport, disponível para clientes Ziggo no canal 14.

Os fãs de futebol sem assinatura da Ziggo também poderão assistir à partida gratuitamente. Pelo Ziggo Sport Free, após criar uma conta gratuita, será possível acompanhar a transmissão ao vivo de Ajax contra FC Sion.

Isso vale, entre outros, para pessoas que contratam televisão e internet com outras operadoras. Portanto, elas não precisam contratar uma assinatura adicional da Ziggo Sport para assistir ao jogo europeu do Ajax.

A transmissão começa às 19h25 com o pré-jogo, antes de a bola rolar às 20h. O árbitro austríaco Julian Weinberger foi designado pela UEFA para comandar a partida na Johan Cruijff ArenA.

O Ajax começa o jogo de volta com uma margem confortável graças à vitória por 4 a 2 na Suíça. O vencedor do confronto de ida e volta se classifica para a fase de liga da Conference League.